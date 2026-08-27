Fenerbahçe Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? FB Atletico Madrid maç tarihi belli oldu mu?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması için kura çekimi yapılırken Fenerbahçe'nin karşılaşacağı takımlar da belli oldu. Elemelerde rakiplerini geçerek organizasyona katılan sarı-lacivertliler, lig aşamasında sekiz farklı rakiple mücadele edecek.

FENERBAHÇE ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması karşılaşmasının kesin tarihi ve saati henüz açıklanmadı. Sarı-lacivertli ekip, kura sonucuna göre Atletico Madrid ile deplasmanda karşılaşacak. UEFA'nın maç programını 29 Ağustos Cumartesi günü açıklamasıyla birlikte Fenerbahçe-Atletico Madrid karşılaşmasının hangi gün ve saatte oynanacağı da netlik kazanacak.

Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki sekiz rakibi Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar, Villarreal, Slavia Prag ve LASK oldu. Fenerbahçe, Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar ve LASK ile deplasmanda; Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag ile kendi sahasında karşılaşacak. Organizasyonun lig aşamasındaki ilk maçlar 8 Eylül'de başlayacak ve sekizinci hafta karşılaşmaları 27 Ocak 2027 tarihinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması sekiz haftadan oluşacak. İlk hafta karşılaşmaları 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak. İkinci hafta 13-14 Ekim, üçüncü hafta 20-21 Ekim, dördüncü hafta 3-4 Kasım, beşinci hafta ise 24-25 Kasım tarihlerinde yapılacak. Altıncı hafta maçları 8-9 Aralık'ta, yedinci hafta karşılaşmaları 19-20 Ocak 2027'de ve lig aşamasının son haftası 27 Ocak 2027'de oynanacak.

Lig aşamasının tamamlanmasının ardından turnuvada eleme turlarına geçilecek. Son 16 play-off turunun ilk maçları 16-17 Şubat 2027'de, rövanşları 23-24 Şubat 2027'de oynanacak. Son 16 turu 9-10 ve 16-17 Mart, çeyrek finaller 6-7 ve 13-14 Nisan, yarı finaller ise 27-28 Nisan ile 4-5 Mayıs 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finali 5 Haziran 2027 tarihinde Madrid'de oynanacak.