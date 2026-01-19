Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri! (ÖZET) Fenerbahçe Alanyaspor kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti izle! Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe Alanyaspor maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Fenerbahçe Alanyaspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında futbolseverlerin nefesini kesen bir mücadele Alanya Oba Stadyumu'nda oynandı. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, zorlu Alanyaspor deplasmanında iki kez geriye düşmesine rağmen karakter ortaya koyarak sahadan 3-2'lik kritik bir galibiyetle ayrıldı.

Maça ev sahibi Alanyaspor son derece etkili başlarken, Fenerbahçe savunmada yakalandığı anlarda zorlandı. Ancak sarı-lacivertliler, özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu reaksiyon ve yıldız oyuncularının bireysel kalitesiyle üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu sonuç, Fenerbahçe'nin zirve takibini sürdürmesi açısından büyük önem taşıdı.

FENERBAHÇE ALANYASPOR ÖZET

Karşılaşmanın ilk dakikaları tempolu ve sert mücadeleye sahne oldu. Henüz 3. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj'ın golüyle ev sahibi ekip öne geçti. Bu erken gol, Fenerbahçe'nin oyun planını erkenden değiştirmesine neden oldu.

Sarı-lacivertliler, golden sonra topa daha fazla sahip olmaya başlasa da savunma arkasında açıklar vermeye devam etti. Alanyaspor, 27. dakikada Makouta'nın ceza sahası dışından kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve tribünleri ayağa kaldırdı.

Bu dakikadan sonra Fenerbahçe oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıktı. 9. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle başlayan geri dönüş sinyali, ikinci yarıda net şekilde hissedildi. Teknik ekibin hamleleri ve orta saha kontrolünün ele geçirilmesiyle Fenerbahçe oyunun mutlak hâkimi oldu.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan Süper Lig 18. hafta mücadelesi, futbolseverlerin uzun süre hafızalarından silemeyeceği bir skorla tamamlandı. İki kez geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan Fenerbahçe, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Karşılaşmada toplam beş gol kaydedilirken, yıldız isimler ön plana çıktı. Fenerbahçe'nin galibiyetinde başrolü oynayan futbolcu Anderson Talisca oldu.

Alanyaspor golleri

3. dakika: Hadergjonaj

27. dakika: Makouta

Fenerbahçe golleri

9. dakika: Anderson Talisca

52. dakika: Anthony Musaba

78. dakika: Anderson Talisca

Özellikle Anderson Talisca'nın attığı iki gol, hem skora hem de oyunun seyrine doğrudan etki etti. Anthony Musaba'nın ikinci yarının hemen başında attığı gol ise Fenerbahçe'nin geri dönüşünü perçinleyen kritik anlardan biri oldu.