FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yılın ilk FED faiz kararı beklentileri ne yönde?

FED faiz kararı, küresel piyasalar ve yatırımcılar için yılın en kritik ekonomik verilerinden biridir. 2026 yılının ilk toplantısı, Ocak ayında gerçekleştirilecek ve piyasaların yönünü belirleyecek önemli ipuçlarını sunacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz beklentileri ne yönde? Detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED'in Ocak toplantısı, 27-28 Ocak tarihlerinde yapılacak ve kararın açıklanacağı tarih 28 Ocak 2026 Çarşamba günü olarak belirlendi.

Türkiye saati ile (TSİ) 22:00'de FED faiz kararı duyurulacak. Yatırımcılar, piyasa tepkilerini önceden tahmin edebilmek için bu tarihi ve saati yakından takip ediyor. Kararın duyurulacağı saat, döviz ve altın piyasalarında ani dalgalanmalara yol açabileceğinden, ekonomik takvimde kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Aralık 2025 toplantısında FED, beklentiler doğrultusunda politika faizini %3,50–3,75 seviyesine düşürdü. Ancak bu karar, tutanaklara göre kolay alınmadı ve yetkililer arasında ciddi görüş ayrılıkları yaşandı.

İNDİRİMİ SAVUNANLARIN GÖRÜŞÜ

İndirim yanlısı FED yetkilileri, istihdam piyasasının yavaşladığını ve enflasyonun yukarı yönlü risklerinin azaldığını belirterek, ekonomiyi desteklemek için faiz indirimini gerekli gördü. Bu yaklaşım, büyümeyi teşvik etme ve piyasalarda likiditeyi artırma amacını taşıyor.

MUHALİF GÖRÜŞ

Öte yandan bazı FED üyeleri, enflasyonun hedef olan %2 civarında kalıcı düşüş göstermediğini vurguladı ve bekle-gör stratejisini tercih etti. Bu yetkililer, faiz indiriminin yanlış bir ekonomik sinyal yaratabileceği endişesini dile getirdi.

TEMKİNLİ BİR SONRAKİ ADIM

Tutanaklarda öne çıkan diğer bir nokta ise, Aralık ayı faiz indiriminden sonra pek çok yetkilinin bir süre faizin sabit tutulmasının uygun olacağını değerlendirdiği. Bu, FED'in gevşemeye açık olduğunu ancak hız konusunda temkinli davrandığını gösteriyor. Analistler, bu nedenle Ocak toplantısında faizlerin büyük olasılıkla sabit kalacağını öngörüyor.

2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED, 2026 yılı boyunca toplam 8 kez faiz kararı açıklamak üzere toplanacak. İşte 2026 FED toplantı takvimi:

Ocak: 27 - 28 Ocak

Mart: 17 - 18 Mart

Nisan: 28 - 29 Nisan

Haziran: 16 - 17 Haziran

Temmuz: 28 - 29 Temmuz

Eylül: 15 - 16 Eylül

Ekim: 27 - 28 Ekim

Aralık: 8 - 9 Aralık

Bu takvim, yatırımcıların ve ekonomi analistlerinin yıl boyunca FED kararlarını önceden planlamasına imkan tanıyor. Özellikle Ocak toplantısı, yılın ilk faiz sinyalini vereceği için kritik öneme sahip.