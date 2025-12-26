Türkiye futbolunu sarsan yasa dışı bahis soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen operasyon kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında futbolcuların yanı sıra eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur ve Fatih Kulaksız da bulunuyor. Peki, Fatih Kulaksız kimdir, neden gözaltına alındı? Fatih Kulaksız kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

FATİH KULAKSIZ KİMDİR?

Soruşturma, MASAK ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, HTS analiz çalışmaları, PFDK kararları ve dijital incelemeler neticesinde yürütülüyor. Gözaltı kararları İstanbul merkezli olmak üzere 11 farklı ilde eş zamanlı operasyonlarla gerçekleştirildi.

FATİH KULAKSIZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Fatih Kulaksız, Türkiye futbolunda yasa dışı bahis iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheli arasında yer aldı. Savcılık açıklamasına göre, Kulaksız'ın finansal işlemlerinin soruşturma kapsamında şüpheli olduğu ve bahis ile bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında toplamda 14 futbolcunun kendi takımlarının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynadığı tespit edildi. Bunun yanında banka hesapları ve dijital deliller üzerinden şüpheli işlemler belirlenen isimlerden biri de Fatih Kulaksız oldu.

ERDEN TİMUR VE DİĞER ŞÜPHELİLERİN DETAYLARI

Soruşturma kapsamındaki operasyonlarda eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur ve 24 şüpheli gözaltına alındı. 14 futbolcunun yanı sıra, yasa dışı bahis ile bağlantılı finansal işlemleri olduğu değerlendirilen diğer şüpheliler de bu operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen toplam şüpheli sayısı: 29

Operasyon yapılan iller: 11 farklı il

Önceki operasyonlarda dijital ve finansal veriler inceleme altına alındı

FATİH KULAKSIZ KAÇ YAŞINDA?

Savcılık açıklamaları ve mevcut bilgiler ışığında Fatih Kulaksız'ın yaşı hakkında resmi bir veri paylaşılmadı.

FATİH KULAKSIZ NERELİ?

Şu anda Fatih Kulaksız'ın doğum yeri ve memleketi hakkında kamuoyuna açıklanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, gözaltı süreçleri tamamlandıktan sonra detaylı bilgiler açıklanabilir.

FATİH KULAKSIZ NE İŞ YAPIYOR?

Fatih Kulaksız, futbol kariyerinin ardından yöneticilik alanında da aktif rol almaktadır. Futbola Çaykur Rizespor'da başlayan Kulaksız, Eyüpspor, Ümraniyespor, Eyüp Şafak Spor, İstanbul Rize Spor, Gürpınarspor ve Haliçspor gibi kulüplerde forma giymiştir. 2014-2015 sezonunda Topçular Spor Kulübü'nde hem futbolcu hem de başkan olarak görev aldı. 2020 yılından itibaren ise Eyüpspor'da Asbaşkan olarak görev yapan Kulaksız, kulübün Süper Lig hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlamaktadır.

GÖZALTI KARARI VERİLEN DİĞER ŞÜPHELİLER

Gözaltı kararı verilen 29 kişi arasında, futbolcular, eski yöneticiler ve bahis ile bağlantılı isimler bulunuyor:

Bahattin Berke Demircan

Doğukan Çınar

Ergün Nazlı

Eyüp Can Temiz

Furkan Demir

Gökhan Payal

Hamit Bayraktar

Hüseyin Aybars Tüfekçi

İbrahim Yılmaz

İlke Tankul

İsmail Karakaş

Mert Aktaş

Mustafa Çeçenoğlu

Tufan Kelleci

Erden Timur

Figen Özkaya

Emrah Günaydı

Burak Söyleyen

Fatih Kulaksız

Ecem Alkaş

Ecrin Korkmaz

Esat Bilayak

Mirza Şerifoğlu

Enes Bartan

Hakan Çakır

Serhat Ölmez

Umut Esel

Buğra Cem İmamoğulları

Burcu Kurt