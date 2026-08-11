Fatih Kaynarca kimdir? Fatih Kaynarca kaç yaşında, nereli ne iş yapıyor?

Hukuk ve finans alanlarında eğitim alan Fatih Kaynarca, profesyonel kariyerini de bu iki alanın kesişiminde sürdürüyor. İstanbul'da doğan Kaynarca, Londra'da hukuk ve finans üzerine yüksek lisans yaptı. Londra'da hukuk ve finans sektörlerinde görev alan Kaynarca, Türkiye'de ise uluslararası fon şirketlerinde ve hukuk alanında çalışmalarını sürdürüyor. Özel hayatında ise Nursena Say ile olan birlikteliğiyle gündeme geliyor.

FATİH KAYNARCA KİMDİR?

Fatih Kaynarca, hukuk ve finans alanlarında çalışmalar yapan Türk hukukçu ve finans profesyonelidir. 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kaynarca, hukuk eğitiminin ardından akademik çalışmalarını Londra'da sürdürdü.

City Law School'da hukuk yüksek lisansı (LL.M.) yapan Kaynarca, daha sonra Regent’s University London'da finans alanında yüksek lisans (MSc) eğitimi aldı. Akademik çalışmalarında Türkiye sermaye piyasalarına odaklanan Kaynarca, hukuk ve finans alanındaki eğitimini mesleki deneyimleriyle birleştirdi.

Kariyerine Londra'da bir İngiliz hukuk firmasında başlayan Kaynarca, ilerleyen dönemde finans sektörüne geçti. Londra merkezli bir aile ofisinde portföy yönetimi alanında görev alan Kaynarca; varlık yönetimi, yatırım bankacılığı ve sınır ötesi işlemler konusunda deneyim kazandı.

Türkiye'deki çalışmalarında hukuk ve finans alanlarını birlikte sürdüren Kaynarca, uluslararası fon şirketlerinde görev alırken şirketlere hukuki ve finansal danışmanlık hizmetleri de sunuyor.

FATİH KAYNARCA NE İŞ YAPIYOR?

Fatih Kaynarca, hukuk alanındaki çalışmalarının yanı sıra finans sektöründe de aktif olarak görev yapıyor. Türkiye'de uluslararası bir fon şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Kaynarca, finans ve yatırım alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynarca ayrıca kurucu ortağı olduğu hukuk ofisi aracılığıyla halka açık şirketlere, yatırım kuruluşlarına ve finansal kurumlara hukuki ve finansal danışmanlık hizmeti veriyor.

Girişim yatırımları da Kaynarca'nın çalışma alanları arasında bulunuyor. Erken aşamadaki girişimlere yatırım yapan Kaynarca, girişimcilere stratejik yönlendirme, finansal yapılandırma ve değer yaratımı konularında mentorluk sağlıyor.

Finans, hukuk, sermaye piyasaları, finansal regülasyonlar ve yatırım ekosistemi Kaynarca'nın profesyonel çalışmalarında öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Ayrıca uluslararası yayınlarda hukuk ve finans alanlarına ilişkin görüş yazıları kaleme alıyor.

FATİH KAYNARCA KAÇ YAŞINDA?

1994 yılında doğan Fatih Kaynarca, 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

FATİH KAYNARCA NERELİ?

Fatih Kaynarca, İstanbul doğumludur. Eğitim ve kariyer hayatının önemli bir bölümünü Londra'da sürdüren Kaynarca, daha sonra Türkiye'deki profesyonel çalışmalarına devam etti.

FATİH KAYNARCA VE NURSENA SAY

Fatih Kaynarca, Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündeminde yer aldı. Çift, uzun süren birlikteliklerinin ardından Mart 2026'da nişanlandı.

Fatih Kaynarca ve Nursena Say, Ağustos 2026'da İstanbul'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin nişan ve evlilik süreci, 2026 yılında magazin gündeminde öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.