EYT SON DAKİKA 2026: Erken (Kademeli) emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 2000 sonrasına kademeli emeklilik gelecek mi, şartları belli oldu mu?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesi, Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin en çok tartışılan başlıklarından biri olmaya devam ediyor. 2023 yılında yürürlüğe giren EYT yasasıyla birlikte 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi bulunan milyonlarca kişi emekli olurken, bu tarihten sonra işe başlayanlar için yeni bir tartışma alanı oluştu. Kamuoyunda "kademeli emeklilik" olarak adlandırılan bu beklenti, özellikle 2000 sonrası sigorta girişi olan çalışanların gündeminde yer alıyor. Peki, Erken (Kademeli) emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 2000 sonrasına kademeli emeklilik gelecek mi, şartları belli oldu mu? Detaylar...

EYT SON DAKİKA 2026: ERKEN (KADEMELİ) EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

2026 yılına yaklaşılırken "EYT son dakika" gelişmeleri, erken ya da kademeli emeklilik çıkıp çıkmayacağı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Ancak şu an itibarıyla EYT kapsamının genişletilmesine ya da yeni bir erken emeklilik düzenlemesine ilişkin resmi bir takvim bulunmuyor. Yetkililer, mevcut EYT düzenlemesinin bütçe ve sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin hâlen değerlendirildiğini vurguluyor.

2000 SONRASINA KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?

8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanlar, EYT düzenlemesiyle ortaya çıkan yaş farkının giderilmesini talep ediyor. Bu kesim, aynı prim gününü doldurmasına rağmen yalnızca birkaç gün veya ay farkla emeklilik yaşının ciddi biçimde uzamasını "adaletsizlik" olarak nitelendiriyor.

SGK Uzmanı Murat Bal, kademeli emeklilik beklentisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, böyle bir düzenlemenin ihtimal dâhilinde olduğunu ancak bunun kendiliğinden gerçekleşmeyeceğini belirtiyor. Bal'a göre EYT sürecinde olduğu gibi toplumsal talebin büyümesi, örgütlü bir mücadelenin oluşması ve siyasi gündemin zorlanması bu tür düzenlemelerde belirleyici rol oynuyor. Ancak bu değerlendirme bir olasılık olarak dile getiriliyor; mevcut durumda yürütme organının kademeli emekliliği içeren somut bir çalışması bulunmuyor.

2000 SONRASINA KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Kademeli emeklilik konusunda en çok merak edilen başlıklardan biri de şartların netleşip netleşmediği. Sosyal medyada dolaşan çok sayıda iddia ve tarih söylemine rağmen, bu konuda resmi olarak açıklanmış herhangi bir kriter, yaş tablosu ya da prim düzenlemesi bulunmuyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın köşe yazısında aktardığı bilgilere göre; hükümetin gündeminde kademeli emeklilik yer almıyor. Doğan, 2023'te hayata geçirilen EYT düzenlemesinin ardından sosyal güvenlik sisteminin mali yükünün daha fazla tartışıldığını ve bu nedenle kısa vadede yeni bir emeklilik modelinin masada olmadığını ifade ediyor. Bu çerçevede, "şartlar belli oldu" şeklindeki paylaşımların bilgi kirliliğinden ibaret olduğu vurgulanıyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİ, YAŞ VE PRİM GÜN SAYISI DEĞİŞECEK Mİ?

Emeklilik sistemine ilişkin en net açıklamalardan biri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, yaptığı değerlendirmede emeklilik sisteminde köklü bir değişiklik planlamadıklarını açıkça ifade etti. Açıklamaya göre; emekli olabilmek için gereken yaş, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartları aynen korunacak.

Bu açıklama, kademeli emeklilik beklentisi olan milyonlarca çalışan açısından mevcut durumun kısa vadede değişmeyeceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, EYT'nin ardından sosyal güvenlik dengesinin korunmasının öncelik haline geldiğini, bu nedenle yeni bir erken emeklilik düzenlemesinin bütçe üzerindeki etkilerinin dikkatle değerlendirildiğini belirtiyor.