Ertem Şener kimdir? Ertem Şener Beyaz Futbol'da neden yok?

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Beyaz Tv'nin hafta sonu yayınlanan Beyaz Futbol programını izleyenler, 7 Kasım 2026 akşamı moderatör koltuğunda Ertem Şener'i görmedi. Şener ise yayın sürerken sosyal medyada İngiltere'den paylaşım yapıyordu.

Kanaldan da Şener'den de bir açıklama gelmedi.

ERTEM ŞENER BEYAZ FUTBOL'DA NEDEN YOK?

Ertem Şener, 7 Kasım 2026'daki Beyaz Futbol yayınına katılmadı ve aynı saatlerde paylaşımlarını İngiltere'den yaptı. Programdan ayrıldığına dair ne Beyaz TV ne de Şener bir duyuru yaptı; değişikliğin bir haftalık mı yoksa kalıcı mı olduğu da belli değil.

Şener'in Beyaz Futbol'la bağı eskiye dayanıyor. 2 Ekim 2020'de Beyaz TV Spor Müdürlüğü'nden ve programın sunuculuğundan kendi isteğiyle ayrıldığını açıklamış, kararı "gördüğüm lüzum üzerine" verdiğini yazmıştı. Yerine o dönem Beyaz Spor servisinde çalışan Onur Yıldız gelmişti. Şener daha sonra kanala döndü ve Beyaz Futbol'u yeniden sunmaya başladı.

ERTEM ŞENER KİMDİR?

Ertem Şener, 1990'ların ortasından bu yana maç anlatan ve futbol programı sunan bir spor gazetecisi. Beyaz TV'de spor müdürü olarak çalıştı, Beyaz Futbol ile Derin Futbol programlarını hazırlayıp sundu. Beşiktaş taraftarı.

İstanbul'da 50. Yıl İNSA Lisesi'ni bitirdi. Üniversiteyi Muğla'da okudu ve Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

ERTEM ŞENER KAÇ YAŞINDA?

Ertem Şener, 18 Temmuz 1975'te doğdu ve 51 yaşında.

ERTEM ŞENER NERELİ?

Ertem Şener Malatyalı; 1975'te Malatya'da doğdu. Liseyi İstanbul'da okudu, mesleğe ise üniversite için gittiği Muğla'da başladı.

ERTEM ŞENER HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

Ertem Şener, ilk televizyon maçını Muğla'nın yerel kanalı Şah TV'de, Muğlaspor ile Yeni Salihlispor arasındaki karşılaşmada anlattı. 1995'te radyoda başlayan meslek hayatı 1996'da TGRT ile profesyonel televizyona taşındı. TGRT'de İtalya Serie A maçlarını anlattı, spor bültenleri ve programlar sundu.

Kısa bir Kanal 6 döneminin ardından Ağustos 1997'de Star TV'ye geçti. Burada Şampiyonlar Ligi maçlarını anlattı, Telegol ve Futbolig programlarının yapımcısı ve sunucusu oldu. 2001'de bir süre Milano'da bir haber ajansı adına Fatih Terim'i ve Türk futbolcuları takip etti, 2002'de Star TV'ye döndü.

2012'de Kanal D'de Kazanmak İçin Bir Dakika'yı sundu; aynı yıl TV8'deki Trophy Türk yarışmasında Helin Avşar ile birlikte ekrana çıktı. Ardından Beyaz TV'nin spor müdürü oldu. Mart 2022'de UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona-Galatasaray maçının spikeri olarak açıklandı.

ERTEM ŞENER EVLİ Mİ?

Ertem Şener, Gülşen Şener ile evli. Çiftin iki oğlu ve bir kızı var.