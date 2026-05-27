Erken Emeklilik SON DAKİKA (EYT) Erken emeklilik çıkacak mı, şartları neler? Erken emeklilik kimleri kapsayacak?

Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi üzerine yürüyen tartışmalar, özellikle erken emeklilik ve kademeli emeklilik başlıklarında yoğunlaşırken, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK) tarafından verilen karar yeniden dikkatleri bu alana çevirmiştir. Tarım ürün satışlarında yapılan prim kesintilerinin sigortalılık başlangıcına etkisi üzerinden şekillenen dosya, hem hukuki hem de sosyal güvenlik uygulamaları açısından önemli bir tartışma zemini oluşturmuştur.

Sosyal güvenlik mevzuatında erken emeklilik konusu, özellikle 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan vatandaşlar açısından kritik önem taşımaktadır. Son dönemde gündeme gelen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı, tarımsal faaliyetler üzerinden yapılan prim kesintilerinin sigortalılık başlangıcına etkisi bakımından yeni bir değerlendirme süreci doğurmuştur.

Dosyanın temelini 1994 yılında gerçekleşen bir tarımsal ürün satışı oluşturmaktadır. Bir çiftçi tarafından özel bir şirkete satılan pamuk üzerinden yapılan prim kesintisi, sigortalılık başlangıcının geriye çekilip çekilemeyeceği sorusunu gündeme getirmiştir. Bu kapsamda yerel mahkeme, sosyal güvenlik hakkının anayasal bir hak olduğunu ve yapılan kesintinin sigortalılık iradesini ortaya koyduğunu değerlendirmiştir.

Süreç istinaf aşamasına taşınmış ve burada farklı bir yaklaşım benimsenmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi, kesintinin SGK’ya aktarılmaması halinde geçmişe yönelik hizmet tespiti yapılamayacağı yönünde bir değerlendirme yapmıştır. Dosyanın Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’ne taşınmasıyla birlikte eksik inceleme gerekçesiyle bozma kararı verilmiş, ardından dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na intikal etmiştir.

YHGK tarafından yapılan değerlendirmede, vatandaşın sigorta primlerinin kuruma yatırılıp yatırılmadığını takip etme yükümlülüğünün bulunmadığı, bu sorumluluğun sigortalıya yüklenemeyeceği ifade edilmiştir. Ayrıca prim kesintisini yapan ancak SGK’ya aktarmayan tarafların sorumluluğunun bulunduğu ve denetim yükümlülüğünün sosyal güvenlik kurumuna ait olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede, kesintinin varlığının sigortalılık tespiti açısından önemli bir irade göstergesi olduğu değerlendirilmiştir.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Kademeli emeklilik konusu, özellikle EYT düzenlemesinin ardından sistem dışında kalan sigortalılar tarafından yakından takip edilmektedir. Mevcut durumda kademeli emeklilik adıyla yürürlükte olan yeni bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Gündemde yer alan tartışmalar, daha çok emeklilik sisteminde yaşanan geçiş farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Özellikle 1999 sonrası sigorta girişine sahip çalışanların emeklilik koşullarındaki farklılıklar, kademeli bir geçiş modelinin uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu gündeme taşımaktadır.

Mevcut yasal çerçevede emeklilik şartları yalnızca kanunla belirlenebilmekte olup, kademeli emeklilik sistemine geçiş için yeni bir yasal düzenleme gerekmektedir. Bu nedenle konu, şu an için resmi bir uygulama aşamasına geçmiş değildir ve değerlendirme süreci devam etmektedir.

KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Kademeli emeklilik şartları neler sorusu, kamuoyunda en çok araştırılan başlıklar arasında yer almaktadır. Ancak mevcut sistem içerisinde resmi olarak tanımlanmış bir kademeli emeklilik şartları seti bulunmamaktadır.

Kamuoyunda tartışılan olası modeller, sigorta giriş tarihine bağlı olarak emeklilik yaşının ve prim gün sayısının kademeli şekilde düzenlenmesi üzerine kuruludur. Ayrıca 1999 ile 2008 yılları arasındaki sigortalılar için geçiş dönemi uygulanması, emeklilik yaşının sabit değil kademeli olarak artırılması ve prim gün şartlarının sigorta türüne göre farklılaştırılması gibi yaklaşımlar gündeme gelmektedir.

Bununla birlikte mevcut sosyal güvenlik sistemi içerisinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilik koşulları farklılık göstermekte olup, her sigortalının durumu kendi mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle kademeli emeklilik, mevcut haliyle bir düzenleme olmaktan ziyade tartışma ve olasılık aşamasında bulunmaktadır.

ERKEN EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?

Erken emeklilik kimleri kapsayacak sorusu, son dönemde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı ile birlikte daha fazla gündeme gelmiştir. Özellikle tarım ürün bedelleri üzerinden yapılan prim kesintileri ve bu kesintilerin sigortalılık başlangıcına etkisi, kapsam tartışmalarını doğrudan etkilemektedir.

Mevcut değerlendirmeler çerçevesinde, 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi bulunan kişiler erken emeklilik açısından en kritik grubu oluşturmaktadır. Bunun yanında tarım Bağ-Kur kapsamında ürün bedeli üzerinden prim kesintisi yapılan ve bu kesintileri makbuz ile belgelendirebilen sigortalılar da süreçten etkilenebilecek gruplar arasında değerlendirilmektedir.

Ayrıca geçmiş dönemlerde prim kesintisi yapılmış olmasına rağmen SGK kayıtlarına eksik veya geç yansımış hizmet sürelerinin bulunması da bu kapsamda önem taşımaktadır. Bu tür durumlarda sigortalılık başlangıcının tespiti, belge ve kayıtlar üzerinden yeniden değerlendirilebilmektedir.