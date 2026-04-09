Afrika futbolunun en dikkat çekici ve tartışmalı olaylarından biri, bir kez daha Eritre Milli Takımı üzerinden gündeme geldi. 2027 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) ön eleme sürecinde yaşanan son gelişmeler, sadece spor dünyasında değil, uluslararası kamuoyunda da yankı uyandırdı. Güney Afrika’da oynanan karşılaşma sonrası yaşanan kayıp vakası, Eritre futbolunun kronik sorunlarını yeniden gözler önüne serdi. Peki, Eritre Milli Takım futbolcuları kaçtı mı? Eritre Milli Takım futbolcularına ne oldu, kayıp mı oldular? Detaylar...

ERİTRE MİLLİ TAKIM FUTBOLCULARI KAÇTI MI?

Güney Afrika basınına yansıyan haberlere göre, Eritre Milli Takımı kafilesinde yer alan 7 futbolcu, Johannesburg’da konakladıkları otelden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Resmi bir açıklamada “kaçış” ifadesi kullanılmasa da, olayın geçmiş örneklerle benzerliği dikkat çekiyor.

Kadrodaki 24 oyuncudan 14’ünün zaten yurt dışında forma giydiği bilinirken, ülke liginde oynayan 10 futbolcudan sadece 3’ünün Eritre’ye döndüğü bildirildi. Bu durum, kaybolan oyuncuların büyük ölçüde yerel ligden gelen isimler olduğunu ortaya koyuyor.

Kayıplara karışan futbolcular arasında şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Kubrom Solomon, Awet Maharena

Defans oyuncuları: Yosief Tsegay, Nahom Awet, Weded Fessehaye

Kanat oyuncusu: Medhanie Redie

Forvet: Benhur Amanuel

Bu isimlerin akıbetine dair resmi bir doğrulama yapılmazken, uluslararası medyada olay “olası iltica girişimi” olarak değerlendiriliyor.

ERİTRE MİLLİ TAKIM FUTBOLCULARINA NE OLDU, KAYIP MI OLDULAR?

Futbolcuların kaybolmasıyla ilgili en güçlü ihtimal, geçmişte de sıkça görüldüğü üzere, sığınma talebinde bulunma girişimi. Eritre’den yurt dışına çıkan sporcuların geri dönmemesi, son yıllarda neredeyse sistematik bir duruma dönüşmüş durumda.

Eritre’deki zorunlu askerlik uygulaması, ekonomik sıkıntılar ve siyasi baskılar, sporcuların ülkeye geri dönmek istememesinin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Bu nedenle milli takımın yurt dışı deplasmanları, birçok oyuncu için bir “kaçış fırsatı” olarak görülüyor.

Son olayla birlikte ortaya çıkan tablo oldukça çarpıcı:

Son 17 yılda toplam 57 milli futbolcu firar etti

2009 Kenya CECAFA Kupası sonrası 12 oyuncu kaçtı

2012 Uganda’da 17 oyuncudan 15’i sığınmacı statüsü aldı

2015 Botsvana’da 10 oyuncunun iltica talebi kabul edildi

2019 ve 2021’de Uganda’da toplam 11 oyuncu firar etti

Bu veriler, yaşanan son olayın münferit değil, yapısal bir sorunun parçası olduğunu açıkça gösteriyor.

Yetkililerden henüz resmi ve detaylı bir açıklama yapılmazken, kayıp futbolcuların Güney Afrika’da sığınma başvurusu yapmış olabileceği değerlendiriliyor.

ERİTRE NEREDE?

Eritre, Doğu Afrika’da Kızıldeniz kıyısında yer alan bir ülkedir. Komşuları arasında Sudan, Etiyopya ve Cibuti bulunur. Başkenti Asmara olan ülke, 1993 yılında Etiyopya’dan bağımsızlığını kazanmıştır.