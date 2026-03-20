Erhan Özlüer kimdir, neden öldü? Erhan Özlüer'in kardeşi Ayhan Özlüer kimdir, neden öldü?

Aydın spor'un eski kulüp başkanlarından Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer, 20 Mart 2026 tarihinde Aydın'ın Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde bulunan fırınlarında gerçekleşen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.Erhan Özlüer kimdir? Erhan Özlüer neden öldü? Erhan Özlüer'in kardeşi Ayhan Özlüer kimdir, neden öldü? Detaylar...

ERHAN ÖZLÜER KİMDİR?

Erhan Özlüer, Türkiye'nin Aydın ilinde tanınan iş insanı ve eski spor yöneticilerinden biriydi. Aydınspor'un eski kulüp başkanlarından biri olarak bilinen Özlüer, görev yaptığı dönemde yerel futbol camiasında geniş çevre edinmişti. Görev süresinin ardından Aydın'da ticari faaliyetlerine devam eden Özlüer, özellikle Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde bulunan ve kendisine ait bir fırını işletmekteydi. Yerel spor kültüründe aktif rol oynayan Özlüer, hem spor dünyasında hem de kent yaşamında bilinen bir isimdi.

ERHAN ÖZLÜER NEDEN ÖLDÜ?

20 Mart 2026 tarihinde Aydın'ın Efeler ilçesi Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı üzerinde bulunan fırında meydana gelen olayda, iş yerinde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğrayan Erhan Özlüer, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı fırına düzenlenen saldırı sırasında Özlüer ile birlikte kardeşi de vurularak yaşamını yitirdi. Saldırıda ayrıca fırında bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Güvenlik güçlerinin başlattığı geniş çaplı çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen U.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, "Beni tehdit ettiler" şeklinde beyanlarda bulunduğu ileri sürüldü. Yapılan soruşturmada, saldırgan ile Özlüer'in daha önce İzmir'in Çeşme ilçesinde iş ortaklığı ilişkisi olduğu ve önceki akşam telefon görüşmesi sırasında aralarında tartışma yaşandığı bilgisine ulaşılmıştır. U.K.'nin tartışmanın ardından Çeşme'den Aydın'a gelerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilmektedir. Polis olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

AYHAN ÖZLÜER KİMDİR?

Ayhan Özlüer, Aydın'da yaşayan ve kardeşi Erhan Özlüer ile birlikte ticari faaliyet gösteren bir isim olarak biliniyordu. Yerel kaynaklara göre kardeşiyle birlikte işletmeye sahip olan Ayhan Özlüer, yakın çevresi tarafından tanınan bir şahıstı. Spor kulübündeki geçmişi veya geniş çaplı bir kamu profilinin olmamasına rağmen, Aydın'daki sosyal çevresi içinde bilinen bir kişiydi ve kardeşiyle birlikte çalışmaktaydı.

AYHAN ÖZLÜER NEDEN ÖLDÜ?

Ayhan Özlüer, 20 Mart 2026'da Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan fırına düzenlenen silahlı saldırı sırasında kardeşi Erhan Özlüer ile birlikte vurularak hayatını kaybetti. Olay, fırında gerçekleşirken Ayhan, saldırı anında ağır yaralanmış ve kısa süre sonra olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Aynı saldırıda iki başka kişi yaralanmıştır. Saldırının nedeni ve arkasındaki motivasyon henüz resmi makamlarca net şekilde açıklanmamış olsa da, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.