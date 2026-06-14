Eren Elmalı kimdir, Eren Elmalı kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, Eren Elmalı hangi takımda oynuyor, hangi takımı tutuyor?

Saha içindeki hızı ve azmiyle taraftarların sevgisini kazanan Eren Elmalı'nın özel hayatı, futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Arama motorlarında en çok sorgulanan "Eren Elmalı evli mi, sevgilisi kim, çocuğu var mı?" sorularının yanıtlarını sizler için bir araya getirdik. 7 Temmuz 2000 İstanbul doğumlu olan ve aslen nereli olduğu merak edilen başarılı futbolcu, kariyer odaklı yaşamı ve sakin kişiliğiyle dikkat çekiyor. Peki, milli yıldız hangi takımı tutuyor ve futbol dışındaki hobileri neler? İşte Eren Elmalı'nın hayatı ve bilinmeyenleri...,

EREN ELMALI KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Tam adıyla Evren Eren Elmalı, 7 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 25 yaşında (Temmuz ayında 26 yaşına girecek) olan başarılı futbolcu, 1,80 metrelik boyu ve süratiyle tanınmaktadır. Modern bir kanat beki profili çizen Eren, hem savunma disiplini hem de hücum bindirmeleriyle Türk futbolunun bu mevkideki en önemli yeteneklerinden biridir.

EREN ELMALI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Eren Elmalı'nın kariyeri, İstanbul'un altyapı kültüründen başlayıp dev kulüplerin vazgeçilmez ismi olmaya kadar uzanan bir başarı öyküsüdür. İşte milli yıldızın formasını terlettiği kulüpler:

Kartalspor: Futbola ilk adımlarını attığı ve gelişiminin temellerini attığı kulüptür.

Kasımpaşa: Profesyonelliğe adım attığı ve Süper Lig sahnesine çıktığı takımdır.

Silivrispor (Kiralık): Tecrübe kazanmak için gönderildiği bu ekipte dikkat çekici bir performans sergilemiştir.

Trabzonspor : 2022-2025 yılları arasında bordo-mavili formayı giymiş, burada sergilediği performansla "Türkiye'nin en iyi sol beki" tartışmalarına dahil olmuştur.

Galatasaray : 2025 yılının Şubat ayında transfer olduğu sarı-kırmızılı ekipte güncel olarak kariyerini sürdürmektedir.

EREN ELMALI EVLİ Mİ, BEKAR MI, ÇOCUĞU VAR MI?

Eren Elmalı, özel hayatını medyanın ve sosyal dünyanın gözünden uzak yaşamayı tercih eden futbolcular arasında yer almaktadır. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Eren Elmalı şu an için bekardır. Henüz bir evlilik gerçekleştirmeyen başarılı oyuncunun çocuğu da bulunmamaktadır. Genç futbolcunun şu anki odağının tamamen kariyer gelişimi ve Avrupa hedefleri olduğu bilinmektedir.

EREN ELMALI HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Profesyonel futbolcular genellikle taraftarlıklarını arka planda tutarlar ve Eren Elmalı da bu konuda açıklama yapmamıştır.

GÜNCEL DURUM VE MİLLİ TAKIM

2026 yılı Nisan ayı itibarıyla Galatasaray savunmasının solunda güven veren Eren Elmalı, aynı zamanda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da en önemli parçalarından biridir. İstikrarı ve fiziksel dayanıklılığı sayesinde hem ligde hem de Avrupa arenasında fark yaratan Eren, kariyerinin en verimli dönemlerini yaşamaktadır.