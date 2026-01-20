Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, iş dünyasındaki uzun soluklu kariyeri, reklam ve medya sektöründeki yöneticilik deneyimi ve son dönemde kamuoyuna yansıyan hukuki süreciyle gündeme gelen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Eray Yazgan kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a neden hapis cezası verildi? Detaylar haberimizde.

ERAY YAZGAN KİMDİR?

Eray Yazgan, iş dünyasında özellikle açıkhava reklamcılığı, medya ve sportif hizmetler alanlarında faaliyet gösteren bir yönetici ve girişimcidir. Eğitim hayatı ve profesyonel kariyeri boyunca kurumsal yapılarda üst düzey görevler üstlenmiş, özel sektörde edindiği deneyimlerini farklı şirketlerde yönetici ve kurucu kimliğiyle sürdürmüştür.

Lise yıllarından itibaren çalışma hayatına adım atan Yazgan, reklam satış ve pazarlama alanında uzmanlaşmış; sektördeki gelişmelere paralel olarak yönetici pozisyonlarına yükselmiştir. Günümüzde Galatasaray Spor Kulübü'nde Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir.

ERAY YAZGAN KAÇ YAŞINDA?

Eray Yazgan, 20 Kasım 1975 tarihinde dünyaya gelmiştir.

ERAY YAZGAN NERELİ?

Eray Yazgan, İstanbul doğumludur.

ERAY YAZGAN EĞİTİM HAYATI VE AKADEMİK GEÇMİŞİ

Eray Yazgan, köklü eğitim kurumlarından biri olan Galatasaray Lisesi'nin 126. devre mezunudur. Lise eğitiminin ardından akademik öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamlamıştır.

Eğitim hayatı süresince çalışma yaşamıyla eş zamanlı ilerleyen bir kariyer planı benimseyen Yazgan, henüz lise yıllarında turizm sektöründe yarı zamanlı olarak çalışmaya başlamıştır. Bu süreç, profesyonel hayata erken yaşta adapte olmasını sağlamıştır.

Eray Yazgan'ın kariyeri, açıkhava reklamcılığı alanında şekillenmiştir. Reklam satış ve pazarlama sektöründe uzmanlaşan Yazgan'ın profesyonel geçmişi şu şekilde özetlenmektedir:

2000 yılında, Kamera Reklam bünyesinde açıkhava reklam satış ve pazarlama alanında çalışmaya başlamıştır.

Daha sonra News Outdoor'da yönetici olarak görev almıştır.

2007 – 2011 yılları arasında, Türkiye'nin öncü açıkhava reklam satış ve pazarlama şirketlerinden Ströer Kentvizyon'da Satış ve Operasyon Direktörü olarak görev yapmıştır.

Bu süreçte edindiği kurumsal tecrübe, kendi şirketlerini kurma aşamasında belirleyici olmuştur.

GALATASARAY GENEL SEKRETERİ ERAY YAZGAN'A NEDEN HAPİS CEZASI VERİLDİ?

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, bahis ve şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında mahkeme kararıyla cezaya çarptırılmıştır.

AA muhabiri Zeynep Yeşildal'ın haberine göre;

Mahkeme, Eray Yazgan hakkında:

10 ay hapis cezası,

2 bin TL adli para cezası verilmesine hükmetmiştir.

Ancak mahkeme, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda, verilen ceza hükmü belirli şartlar altında açıklanmamış ve infaz edilmemiştir.