En yüksek vergiyi hangi şehir veriyor, en düşük vergiyi veren şehir belli oldu mu ? Manavgat, Antalya, İstanbul kaçıncı sırada?

Vergi ödemeleri şehirler arasında büyük farklar gösteriyor. En çok vergi hangi şehirde toplanıyor, en az hangi şehir ödüyor merak konusu olurken; Manavgat, Antalya ve İstanbul'un bu sıralamadaki yeri ise merak edilen diğer detaylar arasında. Şehirlerin vergi performansları ve ekonomik ağırlıkları, araştırmaların odağında. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EN YÜKSEK VERGİYİ HANGİ ŞEHİRLER VERİYOR?

Türkiye'de en yüksek vergi gelirleri, ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu büyükşehirlerden sağlanıyor. Özellikle İstanbul, ülke genelindeki vergi tahsilatının en büyük payını oluştururken, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa gibi sanayi ve ticaret merkezleri de yüksek vergi veren şehirler arasında yer alıyor.

EN DÜŞÜK VERGİYİ HANGİ ŞEHİRLER VERİYOR?

En düşük vergi gelirleri, nüfus ve ekonomik hareketliliğin sınırlı olduğu küçük ve kırsal illerden elde ediliyor. Bayburt, Tunceli ve Ardahan gibi iller, düşük ekonomik faaliyet nedeniyle vergi tahsilatında ülke ortalamasının oldukça altında kalıyor.

MANAVGAT NE KADAR VERGİ VERİYOR?

Manavgat'ta vergi gelirleri, ilçenin ekonomik ve turizm faaliyetlerine bağlı olarak değişiyor. Turizmden elde edilen kazançlar vergi tahsilatına doğrudan katkı sağlarken, ilçenin il genelindeki payı toplam vergi gelirine yansıyor.

ANTALYA NE KADAR VERGİ VERİYOR?

Antalya, yoğun turizm faaliyetleri ve ekonomik hareketliliği sayesinde ülke genelinde önemli bir vergi payına sahip. Turizm sezonunda artan işletme gelirleri ve ticari hareketlilik, şehrin vergi tahsilatını yükselten başlıca faktörler arasında bulunuyor.

İSTANBUL NE KADAR VERGİ VERİYOR?

İstanbul, Türkiye'de vergi tahsilatında lider konumda yer alıyor. Ülke genelinde toplanan verginin yaklaşık yarısı İstanbul'dan sağlanıyor ve şehir, ekonomik yoğunluğu sayesinde toplam vergi gelirine en büyük katkıyı yapan merkez olarak öne çıkıyor.