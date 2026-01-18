En Nesyri, Szymanski, Levent Mercan, Archie Brown neden yok? Nesyri, Szymanski, Levent Mercan, Archi Alanyaspor-Fenerbahçe maçında neden oynamıyor?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanya spor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, maç öncesinde kamp kadrosunu kamuoyuna duyurdu. Sarı-lacivertli ekipte açıklanan liste, özellikle yer almayan isimler nedeniyle büyük yankı uyandırdı. Taraftarların ve spor kamuoyunun en çok merak ettiği konu ise "Hangi oyuncular neden yok?" sorusu oldu.

EN NESYRI NEDEN YOK? ALANYASPOR MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin hücum hattında önemli bir rol üstlenen Youssef En-Nesyri, Alanyaspor maçı kamp kadrosunda yer almayan isimler arasında bulunuyor. En-Nesyri'nin kadroya dahil edilmemesinin nedeni sakatlık değil.

Deneyimli futbolcu, ülkesiyle birlikte Afrika Kupası'nda finale yükselmesi sebebiyle takımından ayrı kaldı. Turnuvanın ilerleyen aşamalarında milli formayla görev alması, Alanyaspor deplasmanı için açıklanan kamp listesinde yer almamasının temel gerekçesi olarak öne çıkıyor.

Bu gelişme, Fenerbahçe'nin hücum planlamasında maç özelinde farklı tercihlere yönelmesine neden oldu.

SZYMANSKI NEDEN YOK? ALANYASPOR MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR?

Orta sahadaki oyun aklı ve dinamizmiyle takımın kilit parçalarından biri olan Sebastian Szymanski, Alanyaspor maçı kadrosunda bulunmuyor.

Kulüp tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Szymanski'nin sakatlığı devam ediyor. Teknik heyet, oyuncunun sağlık durumunu riske atmamak adına Alanya kafilesine dahil etmedi. Bu karar, uzun vadeli planlama ve oyuncu sağlığını koruma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Szymanski'nin yokluğu, orta saha rotasyonunda farklı isimlerin ön plana çıkmasına neden olacak.

LEVENT MERCAN NEDEN YOK? ALANYASPOR MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR?

Genç futbolcu Levent Mercan da Alanyaspor deplasmanına götürülmeyen isimler arasında yer aldı. Mercan'ın kadroda olmamasının nedeni de sakatlık olarak açıklandı.

Sezon boyunca rotasyonda değerlendirilen Levent Mercan'ın fiziksel durumunun henüz maç temposuna uygun olmadığı belirtilirken, teknik ekip oyuncunun tam iyileşmesini beklemeyi tercih etti. Bu durum, savunma ve orta saha hattındaki tercihleri doğrudan etkileyen faktörlerden biri oldu.

ARCHIE BROWN NEDEN YOK? ALANYASPOR MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe taraftarlarının kadro açıklamasının ardından en çok merak ettiği sorulardan biri "Archie Brown neden yok?" oldu.

Genç oyuncu Archie Brown'un da Alanyaspor maçı kamp kadrosunda yer almamasının nedeni sakatlık. Kulüp kaynaklarından aktarılan bilgilere göre Brown'un tedavi süreci devam ediyor ve bu nedenle deplasman kafilesine dahil edilmedi.

Bu karar, sezonun ilerleyen haftaları için oyuncunun sağlıklı şekilde geri dönüşünü hedefleyen bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

NESYRI, SZYMANSKI, LEVENT MERCAN, ARCHI ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR?

Özetle, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayan bu dört ismin durumu netleşmiş durumda:

Youssef En-Nesyri: Afrika Kupası'nda final oynadığı için kadroda yok

Sebastian Szymanski: Sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı

Levent Mercan: Devam eden sakatlığı sebebiyle kafilede yer almadı

Archie Brown: Sakatlık durumu nedeniyle maç kadrosunda bulunmuyor

Bu eksiklere karşın, uzun süredir sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ve Nelson Semedo'nun kadroya dahil edilmesi dikkat çeken bir diğer gelişme oldu.

FENERBAHÇE'NİN ALANYASPOR MAÇI KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor karşılaşması için açıkladığı kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Jhon Duran.