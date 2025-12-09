Emre Can kimdir? Emre Can kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Haberler

Emre Can, Avrupa futbolunun öne çıkan orta saha oyuncularından biri olarak hem kulüp hem de millî takım kariyeriyle dikkat çekiyor. Peki, Emre Can kimdir? Emre Can kaç yaşında, nereli? Emre Can hangi takımlarda oynadı? Emre Can şu an hangi takımda oynuyor? Detaylar...

Ara transfer dönemi öncesinde Süper Lig ekiplerinin radarına giren Borussia Dortmund'un deneyimli orta saha oyuncusu Emre Can, hem kulüp kariyerindeki başarıları hem de Almanya A Milli Takımı'ndaki performansıyla Avrupa futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Emre Can kimdir? Emre Can kaç yaşında, nereli?Emre Can hangi takımlarda oynadı? Emre Can şu an hangi takımda oynuyor? Detaylar haberimizde...

EMRE CAN KİMDİR?

Emre Can, 12 Ocak 1994 tarihinde Almanya'nın Frankfurt şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına küçük yaşlarda Blau-Gelb Frankfurt altyapısında başlayan Can, kısa süre sonra Eintracht Frankfurt altyapısına geçti. 2009 yılında kariyerinde önemli bir adım atarak Bayern Münih altyapısına transfer oldu.

Bayern'deki ilk yıllarında A takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Emre Can, 2012 yılında Süper Kupa maçında ilk 11'de sahaya çıkarak ilk resmi kupasını kazandı. Bayern Münih'te fazla süre bulamasa da UEFA Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga deneyimleri, Can'ın kariyer basamaklarını hızla tırmanmasına katkı sağladı. Orta saha mevkiisinde oynayan oyuncu, oyun zekası ve fiziksel gücü ile tanınıyor.

EMRE CAN KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla Emre Can 31 yaşındadır. Kariyerine genç yaşta başlayan Can, hem Bundesliga hem de Premier League'de uzun yıllar boyunca tecrübeli bir orta saha oyuncusu olarak sahada yer aldı.

EMRE CAN NERELİ?

Emre Can, Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğmuş olsa da aslen Türk kökenlidir. Ailesi Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Yeşilhisar köyünden gelmektedir.

EMRE CAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Günümüzde Emre Can, Borussia Dortmund forması giymektedir. Orta saha ve zaman zaman savunma rolünde oynayabilen Can, Dortmund'da deneyimi ve çok yönlülüğü ile takımın önemli oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor.

EMRE CAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Emre Can'ın profesyonel kariyeri Bayern Münih ile başlamıştır. Ancak daha fazla süre almak için 2013 yılında Bayer Leverkusen'e transfer olmuştur. Burada UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Can, 2014 yılında İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'a transfer oldu.

Liverpool'da Jürgen Klopp döneminde savunmadan orta sahaya geçiş yaparak takımın kritik isimlerinden biri oldu. 2018 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a transfer olan Can, burada lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. 2020 yılında ise Borussia Dortmund'a transfer olarak Bundesliga'ya geri döndü ve günümüzde Dortmund forması giymeye devam ediyor.

