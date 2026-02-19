Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ev sahibi olmayı kolaylaştıran ve yatırımcıları sevindiren Hoş Geldin Evim kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya, faizsiz ödeme seçenekleri, peşin ödemeye özel yüzde 26'ya varan indirimler ve taksit ödemelerinin 3 yıl ertelenebilmesi gibi avantajlarla dikkat çekiyor. Peki, Emlak Konut 'Hoş Geldin Evim' kampanyası nedir? Hoş Geldin Evim kampanyası hangi konut projelerinde geçerli? İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli mi? Detaylar...

EMLAK KONUT 'HOŞ GELDİN EVİM' KAMPANYASI NEDİR?

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), ev sahibi olmayı kolaylaştıracak yeni bir kampanya başlattı: Hoş Geldin Evim. Bu kampanya ile yatırımcılar ve ev sahibi olmak isteyenler, avantajlı ödeme koşullarıyla konut sahibi olabilecek.

Kampanya kapsamında öne çıkan fırsatlar şunlar:

Faizsiz ödeme seçenekleri: Taksit ödemelerine 3 yıl ertelenme imkânı.

Peşin ödemeye özel indirim: Peşin ödemelerde yüzde 26'ya varan indirimler.

Başvuru süresi: Kampanyadan yararlanmak isteyenler için başvurular 18 Mart tarihine kadar açık.

Emlak Konut'un bu kampanyası, hem yatırımcılar hem de ilk kez ev sahibi olacak kişiler için büyük bir fırsat sunuyor. Faizsiz ödeme ve uzun vadeli erteleme seçenekleri, bütçesini planlamak isteyenler için oldukça cazip bir alternatif oluşturuyor.

HOŞ GELDİN EVİM KAMPANYASI HANGİ KONUT PROJELERİNDE GEÇERLİ?

Hoş Geldin Evim kampanyası 24 prestijli Emlak Konut projesinde geçerli. Bu projeler, yatırımcıya ve alıcıya sunduğu esnek ödeme planlarıyla öne çıkıyor. Taksit ödemeleri, peşinat ödendikten sonra 3 yıl ertelenebiliyor ve faizsiz ödeme seçenekleri ile kampanya daha da avantajlı hale geliyor.

Kampanya kapsamında yer alan bazı öne çıkan projeler şunlardır:

İstanbul / Arnavutköy: Yenişehir Evleri Arnavutköy

İstanbul / Kadıköy: Yeni Fikirtepe

İstanbul / Başakşehir: Vadi Evleri 1, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Vadi Panorama Evleri, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent

İstanbul / Avcılar: Gölyaka İstanbul, Majör Gölyaka, Tual Gölyaka

İstanbul / Küçükçekmece: Hayat Flora, Bizim Mahalle 1. Etap 2. Kısım

İstanbul / Çekmeköy: Park Yaşam Çınarköy

İstanbul / Ataşehir: Batı Ataşehir Evleri, Ataşehir 173

İstanbul / Kartal: Kuzey Adalar, Batı Yakası

İstanbul / Etiler: Senfoni Etiler

İstanbul / Sarıyer: Yeni Levent

İstanbul / Esenler: Odak İstanbul

İstanbul / Eyüpsultan: Göktürk Kemer Evleri

İzmir / Alsancak: Allsancak, Evora İzmir

Balıkesir / Altıeylül: Balıkesir Emlakkonutları

Denizli / Merkez: Evora Denizli

Antalya / Aksu: Park Yaşam Antalya

Bu projeler, konumları ve ödeme avantajlarıyla yatırımcılar için cazip seçenekler sunuyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerdeki prestijli projeler, kampanyanın dikkat çeken detayları arasında yer alıyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GEÇERLİ Mİ?

Hoş Geldin Evim kampanyası şimdilik dört ilde geçerlidir:

İstanbul

Ankara

İzmir

Antalya

İstanbul, İzmir ve Ankara'da yer alan Emlak Konut projeleri, kampanyanın odak noktaları arasında bulunuyor. Büyükşehirlerdeki prestijli projeler, kampanyanın kapsamını genişletiyor ve alıcıya farklı lokasyonlarda seçenekler sunuyor.

SONUÇ VE BAŞVURU BİLGİLERİ

Emlak Konut'un Hoş Geldin Evim kampanyası, faizsiz ödeme seçenekleri ve peşin ödemeye özel indirimleri ile konut sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor. 24 prestijli proje kapsamında başvurular 18 Mart tarihine kadar devam ediyor.

Projeler ve kampanya hakkında daha detaylı bilgi almak veya başvuru yapmak isteyenler 444 36 55 numaralı telefondan iletişime geçebilir.