Emeklilere ÖTV'siz araç şartları neler? Emekliye ÖTV'siz (ARAÇ LİSTESİ) ÖTV muafiyetli araçlar 2026!

Türkiye'de artan otomobil fiyatları ve vergi yükü nedeniyle araç sahibi olmak giderek zorlaşırken, emeklilere yönelik yeni bir vergi avantajı gündeme geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifi, özellikle esnaf kökenli emekliler için Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) muafiyetiyle araç satın alma imkânını gündeme taşıdı. Peki, Emeklilere Ötv'siz araç şartları neler? Emekliye Ötv'siz araç listesi! ÖTV muafiyetli araçlar 2026! Detaylar...

EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?

Meclis'e sunulan düzenleme teklifinde, emeklilere ÖTV'siz araç hakkından yararlanabilecek kişilere ilişkin bazı temel kriterler öne çıkıyor. Teklifin mevcut haliyle yasalaşması durumunda bu avantajdan yararlanabilecek kesim büyük ölçüde Bağ-Kur üzerinden emekli olmuş esnaf kökenli vatandaşlar olacak.

Öne çıkan şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Bağ-Kur emeklisi olma şartı

Düzenlemenin temel hedef kitlesi, geçmişte esnaflık yapmış ve emekliliğini Bağ-Kur üzerinden almış vatandaşlar olarak belirtiliyor. Bu kapsamda 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında değerlendirilen kişiler düzenlemeden yararlanabilecek.

Haktan yalnızca bir kez yararlanma

Teklifte yer alan önemli maddelerden biri de ÖTV muafiyetinden sadece bir defa yararlanılabilecek olması. Yani emekliler bu avantajı yalnızca ilk araç alımlarında kullanabilecek.

Süre sınırlaması

Taslak metinde dikkat çeken bir diğer detay ise süre kısıtı. Buna göre emekliler, emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde bu haktan yararlanabilecek. Bu süre geçtikten sonra ÖTV muafiyeti hakkı düşebilecek.

Araç satışına 5 yıl kısıtlaması

ÖTV muafiyetiyle alınan araçların 5 yıl boyunca satılması veya devredilmesi mümkün olmayacak. Bu uygulamanın amacı ise vergi avantajının ticari amaçlarla kullanılmasının önüne geçmek.

Uzmanlara göre bu tür satış kısıtlamaları, daha önce uygulanan engelli araç muafiyetinde olduğu gibi sistemin kötüye kullanılmasını engellemek için uygulanıyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ LİSTESİNDE HANGİ MODELLER VAR?

Henüz düzenleme yasalaşmadığı için resmi bir emeklilere ÖTV'siz araç listesi açıklanmış değil. Ancak mevcut ÖTV muafiyeti sistemi ve piyasadaki araç fiyatları dikkate alındığında bazı modellerin öne çıkabileceği değerlendiriliyor.

Vergi avantajı sistemlerinde genellikle belirli bir fiyat üst sınırı uygulanıyor. Eğer benzer bir sistem emekliler için de yürürlüğe girerse, giriş ve orta segmentte yer alan modeller listenin büyük bölümünü oluşturabilir.

Otomotiv piyasasında yapılan değerlendirmelere göre şu modellerin listede yer alma ihtimali bulunuyor:

Fiat Egea Sedan

Renault Clio

Hyundai i20

Dacia Sandero Stepway

Toyota Corolla'nın bazı baz paketleri

Togg T10X

Citroën ë-C3

Dacia Spring

MG4 Electric

Fiat 500e

Bu modellerin öne çıkmasının temel nedeni ise görece daha düşük fiyat segmentinde yer almaları ve vergi avantajına uygun motor seçeneklerine sahip olmaları.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2026!

2026 yılına girilirken otomobil piyasasında en çok araştırılan başlıklardan biri ÖTV muafiyetli araçlar 2026 oldu. Bunun temel nedeni ise otomobil fiyatlarının son yıllarda ciddi şekilde artması.

Birçok araçta çıplak fiyat ile anahtar teslim fiyat arasındaki farkın büyük bölümü vergi kalemlerinden oluşuyor. ÖTV, KDV ve diğer vergiler toplam satış fiyatının önemli bir kısmını oluşturabiliyor.

Bu nedenle ÖTV muafiyeti gibi düzenlemeler araç satın alma maliyetini ciddi ölçüde düşürebiliyor.

Mevcut sistemde kimler yararlanabiliyor?

Bugünkü mevzuatta ÖTV muafiyetli araçlardan yararlanabilen başlıca gruplar şunlar:

Yüzde 90 ve üzeri engelli raporuna sahip vatandaşlar,

Engellilik durumuna göre özel tertibatlı araç kullanabilen kişiler,

Bazı özel mevzuat kapsamındaki hak sahipleri,

Yeni teklifin yasalaşması halinde emekli esnaf grubu da bu kapsama eklenmiş olacak.

Otomobil piyasasına olası etkileri

Uzmanlara göre emeklilere ÖTV'siz araç hakkının yürürlüğe girmesi halinde otomobil piyasasında birkaç önemli değişim yaşanabilir:

Giriş segmenti araçlara olan talep artabilir,

Elektrikli ve düşük motor hacimli araçlar daha fazla tercih edilebilir,

Bayi satışlarında kısa vadede hareketlilik görülebilir,

İkinci el piyasasında bazı segmentlerde fiyat dengesi değişebilir,

Özellikle araç alımını uzun süredir erteleyen emeklilerin bu düzenleme sayesinde yeniden piyasaya yönelmesi bekleniyor.

EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Emeklilere ÖTV'siz araç desteği şu an için sadece kanun teklifi aşamasında bulunuyor. Yasalaşması için şu aşamalardan geçmesi gerekiyor:

TBMM komisyonlarında görüşülmesi,

Genel Kurul'da kabul edilmesi,

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması,

Resmî Gazete'de yayımlanması,

Bu süreç tamamlanmadan düzenleme yürürlüğe girmiş sayılmıyor.

Bu nedenle uzmanlar, henüz kesinleşmemiş düzenlemeler üzerinden araç alım planı yapılmaması gerektiğini özellikle vurguluyor. Nihai metinde fiyat sınırı, başvuru yöntemi, yararlanma koşulları ve satış kısıtlamaları değişebilir.