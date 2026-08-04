Emekli zam farkı ödeme tarihi SON DAKİKA! Emekli maaşı zam farkı ödemesi ne zaman? 4A ve 4B (SSK, Bağ-Kur) emekli maaş farkı ödeme tarihleri

Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesinin ardından milyonlarca emeklinin beklediği maaş farkı ödemeleriyle ilgili resmi açıklama geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fark ödemelerinin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını duyurdu. Peki, emekli maaşı zam farkı ödemesi ne zaman? 4A ve 4B (SSK, Bağ-Kur) emekli maaş farkı ödeme tarihleri...

EMEKLİ ZAM FARKI ÖDEME TARİHİ SON DAKİKA!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Temmuz 2026 ödeme döneminden itibaren geçerli olmak üzere en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesine ilişkin maaş farkı ödeme takvimini kamuoyuyla paylaştı.

SGK tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz."

Buna göre, fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 Cuma günü hak sahiplerinin maaş aldıkları banka hesaplarına yatırılacak.

Temmuz ayında yeni düzenleme yürürlüğe girmesine rağmen eksik ödeme alan emeklilere, oluşan maaş farkı tek seferde ödenecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEMESİ NE ZAMAN?

SGK'nın resmi duyurusuna göre emekli maaşı zam farkı ödemesi 7 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ödeme günü geldiğinde hak sahipleri fark tutarlarını;

Maaş aldıkları banka hesaplarından,

İnternet bankacılığı uygulamalarından,

Mobil bankacılık üzerinden,

ATM'lerden,

Hesap hareketleri ekranından kontrol edebilecek.

SGK'nın açıkladığı takvime göre fark ödemeleri için ayrıca farklı bir başvuru yapılması gerekmiyor. Kapsam dahilindeki emeklilerin fark tutarları doğrudan hesaplarına aktarılacak.

Düzenleme yalnızca en düşük emekli aylığını alanları kapsamıyor

SGK tarafından duyurulan düzenleme yalnızca en düşük emekli aylığı alan emeklilerle sınırlı değil.

Resmi açıklamaya göre;

Kök maaşı ve mevcut aylığı 20 bin TL ile 23 bin 552 TL arasında bulunan SSK emeklileri,

Kök maaşı ve mevcut aylığı 20 bin TL ile 23 bin 552 TL arasında bulunan Bağ-Kur emeklileri de fark ödemesinden yararlanacak.

Bu kapsamda yer alan hak sahiplerine, Temmuz ayında eksik ödenen tutar kadar ilave ödeme yapılacak.Ödenecek fark tutarı kişiye göre hesaplanacak, Fark ödemelerinde tüm emeklilere aynı miktarda ödeme yapılmayacak.

Her hak sahibinin hesabına yatırılacak tutar;

Temmuz ayında aldığı mevcut emekli aylığı,

Yeni belirlenen en düşük aylık tutarı olan 23 bin 552 TL

arasındaki farka göre ayrı ayrı hesaplanacak.

Bu nedenle hesaplara yatırılacak fark ödemesi her emekli için farklı tutarda olacak.

SG'NIN AÇIKLADIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre;

En düşük emekli aylığı Temmuz 2026 ödeme döneminden itibaren 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor.

Maaş farkı ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.

Ödemeler doğrudan emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına aktarılacak.

Hak sahipleri fark ödemelerini bankaların dijital kanalları, ATM'leri veya hesap hareketleri üzerinden görüntüleyebilecek.

SGK'nın yayımladığı resmi açıklama doğrultusunda, maaş farkı ödemeleri belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek.