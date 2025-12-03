Haberler

EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI: 2026'da memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu?

Güncelleme:
2026 yılı için memur ve emekli memur maaşlarına yapılacak Ocak zammı için geri sayım başladı. TÜİK'in açıklayacağı kasım ayı enflasyonu, kamu çalışanlarının ve emekli memurların yeni yıl gelirini belirleyecek en kritik veri olarak öne çıkıyor. Peki, 2026'da memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Yeni memur ve emekli memur maaşına yüzde kaç zam gelecek? Detaylar...

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve memur emeklisi için 2026 maaş zammını belirleyecek kritik veri bugün açıklanıyor. Peki, 2026'da memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Yeni memur ve emekli memur maaşına yüzde kaç zam gelecek? Detaylar haberimizde!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Temmuz-Kasım dönemini kapsayan beş aylık enflasyon yüzde 11,21 olarak gerçekleşti. Bu oran, milyonlarca memur ve emekli memurun 2026 yılında alacağı zam oranının şimdiden önemli bir kısmını netleştiriyor.

Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,87 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesine yükseldi. Temmuz ayında yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23 ve Ekim ayında yüzde 2,55 artış kaydedilen enflasyon, 5 aylık kümülatif dönemde toplam yüzde 11,21 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, toplu sözleşme zammı ve gerçekleşen enflasyon farkının bir araya gelmesiyle belirleniyor. Kasım ayı itibarıyla memur ve emekli memurlar için yüzde 5,91'lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte, Kasım sonu itibarıyla hak edilen toplam zam oranı yüzde 17,56 olarak netleşti.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, memur maaşlarına yapılacak zam oranları farklı senaryolara göre değişiyor:

Yıllık enflasyon yüzde 31 olursa: Zam yüzde 18,7

Yıllık enflasyon yüzde 32 olursa: Zam yüzde 19,61

Yıllık enflasyon yüzde 33 olursa: Zam yüzde 20,50

Bu tahminler, memur maaşlarının yıl sonuna kadar hangi seviyelere ulaşabileceğini gösteriyor.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

5 aylık enflasyon farkı memur ve memur emeklisi için yüzde 5,91 oldu.

2026'DA MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK

Dönem Toplu Sözleşme'ye göre, memur maaşlarına 2026 yılında iki aşamalı zam yapılacak. İlk yarıda yüzde 11, ikinci yarıda yüzde 7 zam uygulanacak. Ayrıca 2026'nın ilk yarısında taban aylıklara 1.000 TL ek artış yapılacak.

Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026 maaşları, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil edilerek tahmini olarak yükselmiş durumda. Kesin maaş rakamları ise Aralık 2025 TÜİK verileri açıklanmasının ardından netleşecek. Bu artışlar, memurların ve emekli memurların alım gücünü korumada kritik rol oynayacak.

YENİ MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

Memur ve emekli memurların 2026 yılı maaşına yapılacak zam oranları, hem toplu sözleşme hem de enflasyon farkı ile şekilleniyor. Şu ana kadar gerçekleşen beş aylık enflasyon yüzde 11,21 seviyesinde. Toplu sözleşme zammı eklenince toplam zam oranı yüzde 17,56'ya ulaşıyor.

Merkez Bankası tahminlerine göre yıl sonu enflasyonuna göre zam oranları değişiklik gösterebilir:

Yüzde 31 yıllık enflasyon: yüzde 18,7 zam

Yüzde 32 yıllık enflasyon: yüzde 19,61 zam

Yüzde 33 yıllık enflasyon: yüzde 20,50 zam

Buna göre memur ve emekli memurlar, Ocak 2026 itibarıyla maaşlarında ciddi bir artış görecek. Zam oranları, özellikle alım gücü ve ekonomik planlamalar açısından belirleyici olacak.

ÖĞRETMEN, POLİS, HEMŞİRE ZAM TABLOSU!

Öğretmen, polis ve hemşire gibi kritik kamu çalışanları da 2026 yılında zamdan payını alacak. Kasım ayı enflasyon verileri ve toplu sözleşme zammı dikkate alındığında, bu meslek gruplarında maaşlar yaklaşık olarak yüzde 17,5 ile yüzde 20,5 arasında artış gösterecek.

Öğretmen maaşları, 2026 yılında zamla birlikte daha rekabetçi bir seviyeye ulaşacak. Polislerin maaşları ise hem risk ve sorumluluk primi hem de enflasyon farkı ile desteklenmiş olacak. Hemşireler de sağlık sektöründe kritik roller üstlendikleri için enflasyon ve toplu sözleşme zammı ile maaşlarında ciddi bir iyileşme yaşayacak.

Kesin zam oranları, Aralık 2025 TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek ve Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.

Dilara Yıldız
