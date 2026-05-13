Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı 2026? Emekli maaşları ne zaman, hangi gün yatacak? (Kurban Bayramı)

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği konuların başında maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri geliyor. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar, maaşların erken yatıp yatmayacağını araştırırken gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’dan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı 2026? Emekli maaşları ne zaman, hangi gün yatacak? Detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre emeklilerin maaş ve ikramiye ödemeleri bayram öncesine çekildi. Bakan Işıkhan, emeklilere yönelik yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.”

Bu açıklamayla birlikte SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların maaş ödemelerinin bayramdan önce tamamlanacağı kesinleşmiş oldu. Böylece milyonlarca emekli, Kurban Bayramı öncesi hem maaşına hem de ikramiyesine erişebilecek.

Özellikle geçmiş bayram dönemlerinde uygulanan erken ödeme sistemi dikkate alındığında, SGK’nın bu yıl da benzer bir planlama yaptığı görülüyor. Bu durum emeklilerin bayram harcamalarını daha rahat yapabilmesine olanak sağlayacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Mayıs ayı emekli maaşı ödeme takvimiyle ilgili beklenen resmi açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre maaş ödemeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Ödemeler, emeklilerin bağlı bulunduğu sigorta koluna ve tahsis numaralarının son hanesine göre gerçekleştirilecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar için farklı ödeme günleri uygulanmaya devam edecek.

Özellikle Kurban Bayramı öncesinde yapılacak bu ödeme planlaması, emeklilerin yoğun banka trafiği yaşamadan maaşlarını çekebilmesi açısından önem taşıyor. Ayrıca SGK’nın belirlediği sistem sayesinde ödemeler kademeli şekilde gerçekleştirilecek.

Tarım emeklileri dahil olmak üzere tüm hak sahiplerinin ödemelerinin belirtilen tarihler arasında tamamlanması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilerin bir diğer önemli gündem maddesi ise bayram ikramiyeleri oldu. Emekli vatandaşlar, ikramiyelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını yakından takip ediyor.

Mevcut beklentilere göre Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesinde, yani 20-26 Mayıs tarihleri arasında hesaplara aktarılması öngörülüyor. Böylece emekliler hem maaşlarını hem de ikramiyelerini bayramdan önce alabilecek.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bayram ikramiyelerine ilişkin değerlendirmesinde ek zam yapılmayacağını belirten Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan Bayramı’nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı’nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız.”

Bu açıklama sonrası gözler ödeme tarihlerine çevrilirken, SGK’nın resmi ödeme takviminin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ

4A SSK emeklileri için maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor. SGK tarafından uygulanan mevcut ödeme sistemi şu şekilde sıralanıyor:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21’inde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında maaşlarını alıyor.

Kurban Bayramı nedeniyle ödeme tarihlerinin öne çekilmesi durumunda, SGK tarafından güncel takvimin ayrıca duyurulması bekleniyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

4B Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemeleri de tahsis numarasına göre farklı günlerde gerçekleştiriliyor. Mevcut ödeme takvimi şu şekilde uygulanıyor:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25’inde

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26’sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27’sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar ayın 28’inde emekli maaşlarını alıyor.

Kurban Bayramı öncesinde yapılacak olası erken ödeme uygulaması nedeniyle Bağ-Kur emeklilerinin de SGK tarafından açıklanacak güncel takvimi takip etmeleri önem taşıyor.