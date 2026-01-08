EMEKLİ MAAŞI ZAMLI ÖDEME TARİHİ VE GÜNLERİ 2026: Emekli maaş farkı Ocak ayında yatacak mı? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2025 enflasyon rakamları, 2026 yılı emekli maaş zamlarını netleştirdi. Aralık ayında enflasyon yüzde 0,89 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 30,89 seviyesinde kaydedildi. Kasım ayında yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak açıklanmıştı. Peki, emekli maaş farkı Ocak ayında yatacak mı? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 4A SSK, 4B Bağ-Kur emekli aylığı ödeme takvimi haberimizde.

EMEKLİ MAAŞI ZAMLI ÖDEME TARİHİ VE GÜNLERİ 2026

Bu veriler ışığında, 2026 yılı için emekli maaşlarına yapılacak zam oranları kesinleşti. Özellikle en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar, Ocak ayında maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor. İşte 2026 yılı zamlı emekli maaşı ve ödeme takvimi ile ilgili tüm detaylar.

EMEKLİ MAAŞ FARKI OCAK AYINDA YATACAK MI 2026?

2026 yılı emekli maaş farkı, Aralık enflasyon verileri ve 6 aylık enflasyon farkı göz önünde bulundurularak hesaplandı. 6 aylık enflasyon farkı neticesinde, özellikle 16.881 TL olan en düşük emekli aylığı, 22.669,41 TL'ye yükseldi. Memur ve memur emeklileri ise 26.887,81 TL maaş alacak.

Maaş farkları, düzenlemenin Meclis'te kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından uygulanacak. Dolayısıyla, Ocak ayında emekli maaş farkının yatırılması bekleniyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli maaşları, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından hesaplara geçiyor. Ödeme tarihleri, her emeklinin tahsis numarasına göre değişiklik gösteriyor. 2026 yılı Ocak ayında, 4A, 4B ve 4C emeklileri zamlı maaşlarını tahsis numaralarına göre alacak.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE GÜN GÜN EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: 18 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: 20 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: 21 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: 22 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: 23 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: 24 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: 26 Ocak

4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7, 9 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarasının son iki hanesi 3, 1 olanlar: 26 Ocak

Tahsis numarasının son iki hanesi 4, 6, 8 olanlar: 27 Ocak

Tahsis numarasının son iki hanesi 0, 2 olanlar: 28 Ocak

Bu takvim, 4C ve diğer emekli grupları için de benzer şekilde uygulanacak, tahsis numarasına göre farklı günlerde ödemeler gerçekleşecek.