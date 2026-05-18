2026 Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından paylaşılan takvime göre, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilerin bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? (4A, 4B VE 4C SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak? Detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri için resmi takvim açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulan plana göre ödemeler, emeklilerin bağlı bulunduğu sigorta koluna ve maaş ödeme günlerine göre farklı tarihlerde hesaplara aktarılacak.

4A, 4B ve 4C kapsamındaki tüm emekliler için ödeme süreci 17 Mayıs itibarıyla başlayacak ve 22 Mayıs’a kadar tamamlanacak. Emekliler, ikramiyelerini maaş aldıkları banka hesapları üzerinden çekebilecek.

4A (SSK) EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ

SSK kapsamında maaş alan emeklilerin Mayıs dönemi aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri, mevcut maaş ödeme günlerine göre yatırılacak. Açıklanan takvime göre ödeme planı şu şekilde olacak:

Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olanlar: Mevcut ödeme günlerinde ödeme alacak.

Ödeme günü 23 ve 24 olanlar: 21 Mayıs 2026 tarihinde ödeme alacak.

Ödeme günü 25 ve 26 olanlar: 22 Mayıs 2026 tarihinde hesaplarına ödeme yatırılacak.

SSK emeklileri, maaş ve bayram ikramiyelerini aynı gün içerisinde banka hesaplarında görebilecek. Yoğunluk yaşanmaması adına ödemeler kademeli şekilde gerçekleştirilecek.

4B (BAĞ-KUR) EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur kapsamında aylık alan emekliler için de ödeme tarihleri netleşti. Açıklanan resmi takvime göre Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyesi ve aylıkları şu tarihlerde yatırılacak:

Ödeme günü 25 ve 26 olanlar: 21 Mayıs 2026 tarihinde ödeme alacak.

Ödeme günü 27 ve 28 olanlar: 22 Mayıs 2026 tarihinde hesaplarında ödemelerini görecek.

4B kapsamındaki emekliler için ödemeler doğrudan banka hesaplarına aktarılacak. Herhangi bir ek işlem yapılmasına gerek bulunmuyor.

4C (EMEKLİ SANDIĞI) ÖDEMELERİ

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların 2026 Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri tek seferde gerçekleştirilecek.

Açıklanan takvime göre 4C kapsamındaki emeklilerin bayram ikramiyeleri 20 Mayıs 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Ödemeler, maaş alınan banka hesapları üzerinden erişime açılacak.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

2026 yılı için belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarı 4.000 TL olarak uygulanıyor. Ramazan Bayramı döneminde olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da aynı ödeme miktarı hesaplara yatırılacak.

Bayram ikramiyesi uygulaması kapsamında yalnızca emekliler değil, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de ödeme alabilecek. Ancak bu ödemeler hisse oranına göre farklılık gösterecek.

Hisse oranlarına göre yapılacak ödemeler şu şekilde olacak:

%75 hisse sahibi olanlar: 3.000 TL

%50 hisse sahibi olanlar: 2.000 TL

%25 hisse sahibi olanlar: 1.000 TL

Ödemeler otomatik şekilde gerçekleştirileceği için vatandaşların ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

