Türkiye'de elektrik piyasasında tüketim alışkanlıkları, sürdürülebilirlik hedefleri ve sosyal destek mekanizmaları yeni bir dönüşüm sürecine giriyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla devreye girecek düzenlemeler, hem destekten yararlanacak kesimi hem de destek dışında kalacak tüketim gruplarını yeniden tanımlıyor. Peki, Elektrik faturasında devlet desteği kimlere, hangi abonelere veriliyor? Faturalarda devlet desteği nasıl alınır? Elektrik faturasında devlet desteğine dair detaylar...

ELEKTRİK FATURASINDA DEVLET DESTEĞİ KİMLERE, HANGİ ABONELERE VERİLİYOR?

Yeni sistemde destek mekanizmasının amacı mevcut sübvansiyonların tüm tüketiciler arasında daha adil dağıtılmasıdır. Türkiye'de konut elektrik tüketiminin aylık ortalama 200 kWh civarında seyrettiği göz önünde bulundurulduğunda, özellikle düşük ve orta tüketim grubundaki haneler destekten yararlanmaya devam edecektir.

Devlet desteği, temel olarak iki kademe üzerinden uygulanacaktır:

Düşük Kademe (Günlük 8 kWh altı): Yaklaşık %57 oranında sübvansiyon.

Yüksek Kademe (Günlük 8 kWh ve üzeri): Yaklaşık %36 oranında sübvansiyon.

Bu destek devam ederken, yüksek tüketim grubundaki hanelerin sisteme olan yükünü daha şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya oturtmak için yıllık tüketim sınırları yeniden düzenlenmiştir.

Muaf Tutulan Aboneler

Yeni uygulamada bazı tüketici grupları tüm düzenlemelerin dışında tutulmuştur. Bu gruplar:

AFAD geçici barınma evleri

Camiler, Kur'an kursları, cemevleri ve diğer ibadethaneler

Sağlık gerekçesiyle cihaza bağlı yaşayan vatandaşlar

Şehit aileleri

Muharip/malul gaziler

Tarımsal sulama ve tarımsal üretim aboneleri

Belediye içme suyu abonelikleri

Bu aboneler, tüketim miktarından bağımsız olarak destek kapsamı içinde kalmaya devam edecektir.

FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Devlet desteği için herhangi bir başvuru yapılması gerekmemektedir. Hane tüketim miktarı, dağıtım şirketleri tarafından düzenli olarak takip edilen sayaç verileri üzerinden otomatik şekilde değerlendirilmektedir.

Destek uygulaması faturalara şu yöntemle yansıtılır:

Hane Tüketimi Kademeleri

8 kWh/gün altı tüketim: Fatura üzerinde düşük kademeye esas birim fiyat uygulanır ve devlet sübvansiyonu otomatik eklenir.

8 kWh/gün üzeri tüketim: Yüksek kademe tarifesi devreye girer; yine belirlenmiş sübvansiyon oranı otomatik işlenir.

Tüketicinin destek alabilmesi için tek kriter, tüketim değerinin yıllık sınırlara uygun olup olmadığıdır. Ek belge, başvuru, kurum ziyareti veya kayıt gerektirmez.

ELEKTRİK FATURASI DEVLET DESTEĞİ SINIRI NEDİR?

2026 itibarıyla uygulanacak yeni sistemde kritik eşik yıllık 4.000 kWh olarak belirlenmiştir. Bu limit:

Aylık ortalama 333 kWh tüketime karşılık gelmektedir.

333 kWh tüketimin güncel fatura karşılığı ise yaklaşık 984 TL'dir.

Sınırın Aşılması Ne Anlama Geliyor?

Bir hane 2025 yılı içinde 4.000 kWh sınırını aşarsa, 2026 boyunca son kaynak tedarik tarifesi kapsamına alınacaktır. Bu tarifede:

Devlet desteği uygulanmaz.

Tüketici enerji maliyetlerini piyasa fiyatları üzerinden öder.

Sistemden Tekrar Yararlanma Şartı

Eğer bir abone 2026 yılında tüketimini düşürür ve 2027 için belirlenen yıllık limitin altında kalırsa:

2027 yılında yeniden normal tarifeye döner.

Devlet desteğinden tekrar yararlanabilir.