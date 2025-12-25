Futbol dünyasında şike ve bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma, Türkiye spor camiasında büyük yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkan Yardımcısı Lütfi Arıboğan ile birlikte Ebru Köksal da gözaltına alındı. Peki, Ebru Köksal kimdir, neden gözaltına alındı? Ebru Köksal kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

EBRU KÖKSAL KİMDİR?

Ebru Köksal, Türk spor ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden biridir. 20 Mayıs 1968 yılında doğan Köksal, eğitim hayatına Türkiye'nin prestijli okullarından Robert Koleji'nde başlamış, ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde Brown Üniversitesi'nde Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler alanında çift diploma ile mezun olmuştur. Eğitim hayatındaki başarıları, onun uluslararası alanda iş dünyasında etkili bir isim olmasının temelini oluşturmuştur.

Köksal, 1990-2000 yılları arasında Morgan Stanley, Citibank ve AIG Capital Partners gibi uluslararası finans kurumlarında yatırım bankacılığı alanında çalıştı. Bu dönemde finans sektöründe önemli deneyimler kazanan Köksal, 2001-2011 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı şirketlerinde üst düzey yöneticilik görevleri üstlendi. Ayrıca 2010-2012 yılları arasında Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'nda görev yaparak bu pozisyona gelen ilk kadın olarak tarihe geçti.

2011-2012 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Genel Sekreterlik görevini vekaleten üstlenen Ebru Köksal, bu süreçte UEFA'ya gönderilen belgeler nedeniyle gündeme gelmiş ve "Yılın Yöneticisi" ödülüne layık görülmüştür. 2013 yılında ise Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın yönetim kurulunda yer aldı.

EBRU KÖKSAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ebru Köksal, futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Soruşturma çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkan Yardımcısı Lütfi Arıboğan ile birlikte Ahmet Gülüm ve İlhan Helvacı ile birlikte gözaltına alınan Köksal, TFF'deki görev süresi ve şike soruşturmasıyla bağlantılı olarak yetkililerce ifadeye çağrıldı.

Köksal, geçmişte 2011 Türk futbolu şike davasında TFF'de vekaleten Genel Sekreterlik yaptığı dönemde UEFA'ya Fenerbahçe savunmasını içermeyen belgeleri göndermesiyle gündeme gelmişti. Fenerbahçe camiasının eleştirilerine yanıt olarak "Bu süreçte kimse kendi başına hareket etmedi" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmeler, yeni soruşturma kapsamında onun adıyla tekrar kamuoyuna yansıdı.

EBRU KÖKSAL KAÇ YAŞINDA?

Ebru Köksal, 20 Mayıs 1968 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla 57 yaşındadır. 50'li yaşlarını aktif iş ve spor camiasında geçiren Köksal, uzun yıllardır üst düzey yöneticilik ve spor yönetimi tecrübeleri ile dikkat çekmektedir.

EBRU KÖKSAL NERELİ?

Ebru Köksal, Türkiye'de dünyaya gelmiş olup eğitim ve kariyer hayatının büyük bir kısmını hem Türkiye'de hem de yurtdışında sürdürmüştür. Robert Koleji ve Brown Üniversitesi gibi prestijli eğitim kurumlarından mezun olması, onun hem ulusal hem de uluslararası arenada saygın bir konum elde etmesini sağlamıştır.

EBRU KÖKSAL NE İŞ YAPIYOR?

Ebru Köksal, finans ve spor yönetimi alanında uzun yıllara dayanan bir kariyere sahiptir. 1990'lı yıllarda Morgan Stanley, Citibank ve AIG Capital Partners gibi finans kurumlarında yatırım bankacılığı yaptıktan sonra, 2001-2011 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü ve şirketlerinde üst düzey yönetici olarak görev aldı. Ayrıca Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği ile spor yönetiminde kadın temsilinin öncülerinden biri oldu.

2011-2012 yılları arasında TFF Genel Sekreterliği görevini yürüttü ve 2013 yılında Galatasaray Kulübü yönetiminde yer aldı. Bu kapsamda Köksal, spor yönetimi ve iş dünyası deneyimini birleştirerek hem ulusal hem uluslararası düzeyde tanınan bir isim haline gelmiştir.

EBRU KÖKSAL'IN ÖZEL HAYATI

Ebru Köksal, borsacı Attila Köksal ile evlidir ve iki çocuk annesidir. Hem iş dünyasında hem de spor camiasında aktif rol almasının yanı sıra aile yaşamını da başarıyla sürdürmektedir.