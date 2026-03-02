DSİ işçi alımı sonuçları (İSİM LİSTESİ): DSİ işçi alım sonuçları nasıl öğrenilir? DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesinde yapılacak 1389 işçi alımı süreci heyecanlı bir döneme girdi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvurusu kabul edilen adaylar, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile asil ve yedek listelere dahil olacak. Peki, DSİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak ve isim listesi nasıl öğrenilecek? İşte merak edilen tüm detaylar:

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Henüz DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları resmi olarak açıklanmadı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi 2 Mart 2026 Pazartesi günü yapılacak ve sonuçlar 9 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek.

Kura çekimi, doğrudan Noter Kurası yöntemiyle yapılacak olup, sınava tabi tutulmaksızın belirlenen adaylar asil ve yedek listelerine eklenecek. Ekskavatör operatörü pozisyonu için ayrıca yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav süreçleri takip edilecek.

Adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, tüm duyuruların ve sonuçların yalnızca DSİ'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilmesi. Bu sayede yanlış veya sahte kaynaklardan gelebilecek bilgilerden uzak durulabilir.

DSİ 1389 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI (İSİM LİSTESİ)

Noter huzurunda yapılacak kura çekimi 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Çekiliş, aynı zamanda DSİ 11. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Dileyen adaylar, belirtilen adreste kura çekimini birebir takip etme şansına sahip olacak.

Kura çekimi sonucunda ilan edilen açık iş sayısı kadar ASİL, asıl sayısının dört katı kadar da YEDEK aday belirlenecek. Ekskavatör Operatörü pozisyonu için ise sınav yöntemi uygulanacak; noter huzurunda çekilecek kura ile asil ve yedek adaylar tespit edilecek ve yazılı, sözlü veya uygulamalı sınav bilgileri bölge müdürlüğü internet sitesinde duyurulacak.

DSİ İŞÇİ ALIM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DSİ işçi alımı sonuçlarını öğrenmek oldukça kolaydır. Tüm asil ve yedek adayların listesi, kura çekimi tamamlandıktan sonra 9 Mart 2026 tarihinde DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Adaylar, listeleri kontrol ederek asil ya da yedek durumlarını görebilecek. Ayrıca, sonuçlarla ilgili ayrıntılar ve sonraki sınav süreçleri hakkında bilgilendirme yine resmi web sitesi üzerinden duyurulacak. Bu sayede, adaylar sürecin her aşamasını şeffaf ve güvenilir şekilde takip edebilecek.