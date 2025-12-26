Doğukan Çınar kimdir, gözaltına mı alındı? Doğukan Çınar neden gözaltına alındı?

Futbolda bahis iddialarıyla ilgili yürütülen kapsamlı soruşturmada Doğukan Çınar'ın da gözaltı listesinde yer alması dikkat çekti. Futbolcunun kariyeri ve neden soruşturma kapsamında bulunduğu merak konusu oldu. Konu ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

DOĞUKAN ÇINAR KİMDİR?

Doğukan Çınar, 2 Eylül 1995 tarihinde Tekirdağ'da doğmuştur. Türk vatandaşı olan Çınar, profesyonel futbol kariyerini sürdürmektedir.

Lisans numarası 955827 olan futbolcu, Tire 2021 Futbol Kulübü kadrosunda yer almaktadır. Mevcut sözleşmesi 18 Ağustos 2025 tarihinde başlamış olup 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecektir.

DOĞUKAN ÇINAR GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Yasa Dışı Bahis Soruşturması" kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 29 şüpheli arasında Doğukan Çınar'ın da yer aldığı açıklandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DOĞUKAN ÇINAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Savcılığın yaptığı açıklamaya göre Doğukan Çınar, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynadığı değerlendirilen 14 futbolcu şüpheli arasında bulunuyor.

Soruşturma dosyasında, bazı futbolcuların kendi takımlarının maçına, rakip takım kazanır şeklinde bahis oynadığı tespit edildi. Bu kapsamda Doğukan Çınar hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında 14'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyonlarda Eski Galatasaray Yöneticisi Erden Timur'un da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen isimlerden bazıları şunlar:

Bahattin Berke Demircan

Doğukan Çınar

Ergün Nazlı

Furkan Demir

Gökhan Payal

Hüseyin Aybars Tüfekçi

İbrahim Yılmaz

Mert Aktaş

Mustafa Çeçenoğlu

Tufan Kelleci

Erden Timur

Fatih Kulaksız

Mirza Şerifoğlu

Enes Bartan

Umut Esel

Buğra Cem İmamoğulları

Burcu Kurt

Savcılık, soruşturmanın MASAK raporları, banka hesap hareketleri, HTS kayıtları, yasal bahis verileri ve dijital incelemeler doğrultusunda yürütüldüğünü duyurdu.