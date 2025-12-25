Teknoloji şirketlerinin dijital reklamcılık, sosyal medya hizmetleri, çevrim içi aracılık ve dijital içerik satışlarından elde ettiği kazançlara uygulanan dijital hizmet vergisi oranında önemli bir değişiklik yapıldı. Peki, Dijital hizmet vergisi oranı düşürüldü mü? 2026 ve 2027'de dijital hizmet vergisi ne kadar olacak? Detaylar...

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile söz konusu vergide kademeli bir düşüş öngörülüyor.

2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak yeni oranlar, teknoloji şirketlerinin üzerindeki vergi yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Bu düzenleme, dijital hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin mali planlamalarını yaparken dikkate alması gereken kritik bir değişiklik olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, dijital hizmet vergisi oranındaki bu düşüşün, özellikle sosyal medya ve çevrim içi platformlarda reklam gelirleri üzerinden elde edilen kazançlarda şirketlere doğrudan ekonomik avantaj sağlayacağını belirtiyor.

2026 VE 2027'DE DİJİTAL HİZMET VERGİSİ NE KADAR OLACAK?

Yeni düzenlemeye göre, dijital hizmet vergisi 2026 yılı başından itibaren yüzde 5 oranında uygulanacak. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise vergi oranı yüzde 2,5'e düşürülecek.

Bu kademeli düşüş, dijital platformların uzun vadeli yatırım planlarını etkileyebilecek bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Uzman ekonomistler, vergi yükünün azalmasının dijital hizmet sektöründe büyümeyi teşvik edebileceğini ve kullanıcı deneyimlerine yansıyan fiyat politikalarını olumlu yönde etkileyebileceğini ifade ediyor.