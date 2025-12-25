Haberler

Dijital hizmet vergisi oranı düşürüldü mü? 2026 ve 2027'de dijital hizmet vergisi ne kadar olacak?

Dijital hizmet vergisi oranı düşürüldü mü? 2026 ve 2027'de dijital hizmet vergisi ne kadar olacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dijital hizmet vergisi oranı düşürüldü mü sorusu, teknoloji şirketleri ve dijital platformlarla ilgilenenler tarafından merakla takip ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, dijital reklamcılık, sosyal medya hizmetleri, çevrim içi aracılık ve dijital içerik satışlarından elde edilen kazançlara uygulanacak vergi oranları kademeli olarak azaltıldı. Peki, 2026 ve 2027'de dijital hizmet vergisi ne kadar olacak? Detaylar haberimizde!

Teknoloji şirketlerinin dijital reklamcılık, sosyal medya hizmetleri, çevrim içi aracılık ve dijital içerik satışlarından elde ettiği kazançlara uygulanan dijital hizmet vergisi oranında önemli bir değişiklik yapıldı. Peki, Dijital hizmet vergisi oranı düşürüldü mü? 2026 ve 2027'de dijital hizmet vergisi ne kadar olacak? Detaylar...

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile söz konusu vergide kademeli bir düşüş öngörülüyor.

2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak yeni oranlar, teknoloji şirketlerinin üzerindeki vergi yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Bu düzenleme, dijital hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin mali planlamalarını yaparken dikkate alması gereken kritik bir değişiklik olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, dijital hizmet vergisi oranındaki bu düşüşün, özellikle sosyal medya ve çevrim içi platformlarda reklam gelirleri üzerinden elde edilen kazançlarda şirketlere doğrudan ekonomik avantaj sağlayacağını belirtiyor.

Dijital hizmet vergisi oranı düşürüldü mü? 2026 ve 2027'de dijital hizmet vergisi ne kadar olacak?

2026 VE 2027'DE DİJİTAL HİZMET VERGİSİ NE KADAR OLACAK?

Yeni düzenlemeye göre, dijital hizmet vergisi 2026 yılı başından itibaren yüzde 5 oranında uygulanacak. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise vergi oranı yüzde 2,5'e düşürülecek.

Bu kademeli düşüş, dijital platformların uzun vadeli yatırım planlarını etkileyebilecek bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Uzman ekonomistler, vergi yükünün azalmasının dijital hizmet sektöründe büyümeyi teşvik edebileceğini ve kullanıcı deneyimlerine yansıyan fiyat politikalarını olumlu yönde etkileyebileceğini ifade ediyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sibirya soğukları geliyor, sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek

Sıcaklıklar bir anda düşüyor! Tüm Türkiye buz kesecek
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 255 bin liraya yükseldi

Altın yeni rekora doğru koşuyor
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Diyarbakır'da otomobil yayaya çarptı, sürücüler birbirlerinin üstüne yürüdü

Can çekişen vatandaşı bırakıp kavgaya tutuştular
Sibirya soğukları geliyor, sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek

Sıcaklıklar bir anda düşüyor! Tüm Türkiye buz kesecek
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

"Kütüphane" ile ilgili iddiayı gündeme getiren gazeteciye gözaltı
Arda Güler'e benzeyen kız viral oldu: Yapay zeka değilim

Sosyal medya onu konuşuyor: Yapay zeka değilim