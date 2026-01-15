Türk voleybolunun başarılı isimlerinden biri olan Derya Çayırgan, uzun yıllar Sultanlar Ligi'nde libero pozisyonunda gösterdiği performansla adından söz ettirdi. 9 Ekim 1987'de İstanbul'da doğan Çayırgan, voleybol kariyerine Yeşilyurt altyapısında başladı ve profesyonel sahalarda birçok takımda forma giyerek tecrübesini geliştirdi. Geçtiğimiz ay ise kariyerine son verdiğini açıklayarak voleybol tutkunları için sürpriz bir karar aldı. Peki, Derya Çayırgan voleybolu neden bıraktı? Derya Çayırgan hangi takımlarda oynadı? Detaylar...

DERYA ÇAYIRGAN VOLEYBOLU NEDEN BIRAKTI?

Derya Çayırgan, geçen ay yaptığı açıklamayla profesyonel voleybol kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Uzun yıllar boyunca üst düzey voleybol mücadelesi veren Çayırgan, sahada gösterdiği başarı ve tecrübeyle tanınıyordu. Ancak her profesyonel sporcuda olduğu gibi, yoğun tempo, fiziksel zorluklar ve kişisel hedefler, kariyerin doğal olarak sonlanmasına yol açabiliyor.

DERYA ÇAYIRGAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Derya Çayırgan, profesyonel kariyerine başladığı Yeşilyurt altyapısından çıkarak, Sultanlar Ligi'nin önde gelen libero oyuncularından biri oldu. Kariyeri boyunca pek çok önemli kulüpte forma giydi ve farklı şehirlerde voleybolun kalitesini temsil etti. İşte Derya Çayırgan'ın profesyonel olarak forma giydiği takımlar:

Yeşilyurt: Kariyerinin temelini attığı ve genç yaşta yükseldiği takım.

Konya Ereğli Belediyespor: Tecrübe kazandığı önemli bir dönüm noktası.

Galatasaray: Sultanlar Ligi'nin üst düzey rekabetinde yer aldığı kulüp.

Fenerbahçe: Hem saha performansı hem de prestij açısından kariyerinin önemli bir durağı.

Karşıyaka: Takım başarısına katkı sağladığı bir diğer kulüp.

Çanakkale Belediyespor: Farklı şehirlerde profesyonel deneyim kazandığı takım.

Halkbank: Tecrübeli libero olarak görev yaptığı bir kulüp daha.

Çukurova Belediyespor: Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde performansını sürdürdüğü takım.

PTT Spor: Profesyonel voleybolculuk sürecinde üstlendiği önemli roller.

Keçiören Belediyesi SigortaShop: Kariyerinin son yıllarında forma giydiği son duraklardan biri.

Bu kulüpler, Derya Çayırgan'ın hem saha içindeki performansını hem de Türk voleyboluna olan katkısını gösteren önemli adımları temsil ediyor.