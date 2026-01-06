Beşiktaş, ara transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmek amacıyla Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen Denis Zakaria'yı gündemine aldı. İsviçreli orta saha oyuncusunun transfer haberleri, hem Türk futbolseverlerin hem de Avrupa basınının ilgisini çekiyor. Peki, Denis Zakaria kimdir, kaç yaşında? Denis Zakaria hangi takımlarda oynadı, mevki ne? Denis Zakaria Beşiktaş'a mı transfer oluyor? İşte detaylar…

DENIS ZAKARIA KİMDİR?

Denis Lemi Zakaria Lako Lado, 20 Kasım 1996 yılında İsviçre'nin Cenevre şehrinde dünyaya geldi. Futbolcu, Kongolu bir baba ve Güney Sudanlı bir annenin çocuğu olarak farklı kültürlerin içinde büyüdü. Orta saha oyununu domine eden fiziği ve güçlü oyun tarzı ile dikkat çeken Zakaria, kısa sürede İsviçre futbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri haline geldi.

Zakaria'nın oyun tarzı, hızı, gücü ve agresif yapısıyla tanınır. Esas olarak defansif orta saha oyuncusu olarak bilinse de, merkez orta saha veya box-to-box pozisyonlarında da görev yapabilir. Hatta zaman zaman merkez savunmada da görev alması onun çok yönlülüğünü ortaya koyuyor. Bu yönleri, eski Fransız futbolcular Patrick Vieira ve Paul Pogba ile karşılaştırılmasını sağlamaktadır.

DENIS ZAKARIA KAÇ YAŞINDA?

Denis Zakaria, 20 Kasım 1996 doğumlu olduğu için 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

DENIS ZAKARIA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Denis Zakaria'nın futbol kariyeri, genç yaşta profesyonel liglerde önemli adımlar atarak şekillendi:

Young Boys (2015–2017): Haziran 2015'te Young Boys'a katılan Zakaria, dört yıllık sözleşme imzaladı. İsviçre Süper Ligi'nde 18 Temmuz 2015 tarihinde FC Zürich karşısında ilk maçına çıktı.

Borussia Mönchengladbach (2017–2022): Haziran 2017'de Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu. Kulüp, Zakaria'yı Mahmoud Dahoud'un yerine aldı ve Young Boys'a 10 milyon Euro transfer ücreti ödendi.

Juventus (2022): 31 Ocak 2022'de Serie A kulübü Juventus'a 8,6 milyon Euro karşılığında dört buçuk yıllık sözleşme ile transfer oldu.

Chelsea (2022–2023): 1 Eylül 2022'de sezon sonuna kadar Premier Lig ekibi Chelsea'ye kiralandı. Sezon sonunda kalıcı transfer opsiyonu bulunuyordu.

Monaco (2023–Günümüz): 14 Ağustos 2023'te Fransız ekibi Monaco ile beş yıllık sözleşme imzaladı ve Ligue 1'de forma giymeye başladı.

Zakaria'nın farklı liglerde edindiği tecrübe, Beşiktaş gibi bir kulüp için hem saha içi hem de saha dışı liderlik potansiyeli taşıyor.

DENIS ZAKARIA MEVKİ NE?

Denis Zakaria, oyun tarzı ve fiziksel özellikleriyle orta sahanın güçlü isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Esas olarak defansif orta saha görevinde görev yapan futbolcu, zaman zaman merkez orta saha ve box-to-box rollerinde de forma giyebiliyor.

Defansif Orta Saha: Savunma ve top kazanma görevlerinde ön plana çıkar.

Merkez Orta Saha: Hücum ve savunma arasında dengeyi sağlar, pas dağılımında etkin rol oynar.

Box-to-Box: Savunmadan hücuma kadar sahada aktif görev alır, fiziksel dayanıklılığıyla öne çıkar.

Merkez Defans: Zorunlu durumlarda savunmanın ortasında görev yapabilir.

Fizik gücü ve agresif oyun tarzı, Zakaria'yı Avrupa futbolunun aranan orta saha profilinden biri haline getiriyor.

DENIS ZAKARIA BEŞİKTAŞ'A MI TRANSFER OLUYOR?

Beşiktaş, ara transfer döneminde orta sahayı güçlendirmek için stratejik adımlar atıyor ve Denis Zakaria bu planın merkezinde yer alıyor. Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen 29 yaşındaki İsviçreli futbolcu, hem tecrübesi hem de çok yönlü oyun yapısıyla siyah-beyazlı ekibin radarında bulunuyor.

Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz netleşmiş olmasa da, Zakaria'nın Beşiktaş'a gelmesi halinde orta sahada hem savunma hem de hücum desteği sağlayacağı öngörülüyor. Ara transferde alınacak bir isim olarak Zakaria, kulübün sezon sonuna kadar olan hedefleri için kritik bir rol üstlenebilir.