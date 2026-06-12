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COD hangi ülke, COD hangi takım, COD ne demek, 2026 Dünya Kupası COD açılımı ne?

COD hangi ülke, COD hangi takım, COD ne demek, 2026 Dünya Kupası COD açılımı ne?
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COD hangi ülke ve COD hangi takım soruları, futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva yaklaştıkça en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Uluslararası spor arenalarında sıkça gördüğümüz bu üç harfli kodun ne anlama geldiği ve 2026 Dünya Kupası COD açılımı hakkında merak edilen tüm detaylar internet ortamında yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MECOD hangi ülke ve COD hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası COD açılımı ve COD ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan COD ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI COD HANGİ ÜLKE?

"COD" kısaltması, uluslararası spor organizasyonlarında ve FIFA protokollerinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni temsil eden resmi ülke kodudur.

COD Hangi Ülke ve Takım?

Ülke: Kongo Demokratik Cumhuriyeti (Democratic Republic of the Congo).

Takım: Kongo DC Milli Futbol Takımı.

Karıştırmayın: Bu ülke, komşusu olan ve kod adı CGO olan "Kongo Cumhuriyeti" ile sıkça karıştırılır. Ancak 2026 Dünya Kupası'ndaki takım COD kodlu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'dir.

COD Ne Demek ve Açılımı Nedir?

Bu kısaltmanın açılımı, ülkenin Fransızca resmi adı olan "Congo Omocratique Démocratique" (veya uluslararası kullanımda Congo, Democratic Republic) ifadesindeki anahtar harflerden türetilmiştir. FIFA, ülkeleri birbirinden ayırmak için bu üç harfli standardı kullanır.

2026 Dünya Kupası'nda COD

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden takımlardan biridir. Skor tabelalarında "COD" yazısını gördüğünüzde sahada "Leopar" lakaplı Kongo DC takımı var demektir.

Kongo DC (COD) 2026 Dünya Kupası Grup Maçları:

Kongo DC (COD) - Portekiz: 17 Haziran 2026

Kongo DC (COD) - Kolombiya: 24 Haziran 2026

Kongo DC (COD) - Özbekistan: 27 Haziran 2026

  COD, 2026 Dünya Kupası'ndaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımıdır. Oyun dünyasındaki "Call of Duty" (CoD) ile isim benzerliği olsa da futbol sahasında bu kısaltma sadece bu Afrika ülkesini temsil eder.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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