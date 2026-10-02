ChatGPT zamlı fiyat listesi (ChatGPT Go, Plus, Pro 100, Pro 200, Pro 500) ChatGPT zam mı geldi? Yeni ChatGPT fiyatları ne kadar?

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OpenAI'ın yeni abonelik yapısı ChatGPT kullanıcılarının gündemine oturdu. Türkiye'de kullanıma sunulan yeni seçenekler arasında özellikle Pro serisinin 100, 200 ve 500 seviyelerine ayrılması ve en üst paketin aylık fiyatı dikkat çekiyor. Peki, ChatGPT zam mı geldi? Yeni ChatGPT fiyatları ne kadar? ChatGPT zamlı fiyat listesi (ChatGPT Go, Plus, Pro 100, Pro 200, Pro 500)

CHATGPT ZAM MI GELDİ?

OpenAI'ın hafta başında gerçekleştirdiği etkinliğin ardından ChatGPT'nin Türkiye'deki abonelik seçeneklerinde de yeni bir dönem başladı. Kullanıcıların karşısına farklı kullanım ihtiyaçlarına göre şekillenen yeni paketler çıkarken, özellikle Pro seçeneklerindeki değişiklik dikkat çekti.

Yeni yapı kapsamında ChatGPT Go ve Plus seçeneklerinin yanı sıra Pro abonelikleri de 100, 200 ve 500 olmak üzere üç farklı seviyeye ayrıldı. Böylece ChatGPT'nin ücretli abonelik yapısında kullanıcıların tercih edebileceği paket sayısı genişledi.

YENİ CHATGPT FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye'de güncellenen ChatGPT aylık abonelik fiyatları şu şekilde:

ChatGPT Go: 249,99 TL

ChatGPT Plus: 999,99 TL

ChatGPT Pro 100: 5.299,99 TL

ChatGPT Pro 200: 9.999,99 TL

ChatGPT Pro 500: 26.499,00 TL

OpenAI'ın resmi yardım merkezinde Pro aboneliklerinin 100, 200 ve 500 dolarlık üç ayrı seviyeden oluştuğu belirtiliyor. Pro 500, üç seçenek arasında en yüksek kullanım hakkını sunan paket olarak tanımlanıyor.

ChatGPT Go ise OpenAI tarafından daha düşük fiyat seviyesinde, Free plana kıyasla daha geniş kullanım imkanı sunan abonelik olarak açıklanıyor. Plus aboneliği de ücretsiz plana göre daha geniş model ve araç erişimi sağlıyor.

CHATGPT ZAMLI FİYAT LİSTESİ (CHATGPT GO, PLUS, PRO 100, PRO 200, PRO 500)

Yeni fiyatlandırma yapısında en dikkat çeken seçeneklerden biri ChatGPT Pro 500 oldu. Türkiye fiyatı aylık 26.499 TL olarak belirtilen bu paket, Pro serisinin en üst seviyesinde yer alıyor.

Pro seçeneklerinin isimlerinde bulunan 100, 200 ve 500 ifadeleri, paketlerin ABD pazarındaki aylık dolar karşılıklarını ifade ediyor. OpenAI'ın güncel yardım merkezinde de Pro 100'ün 100 dolar, Pro 200'ün 200 dolar ve Pro 500'ün 500 dolar aylık ücretle sunulduğu belirtiliyor.

Buna göre Türkiye'de kullanıcıların karşısına çıkan aylık liste şöyle şekilleniyor:

ChatGPT Go: 249,99 TL

ChatGPT Plus: 999,99 TL

ChatGPT Pro 100: 5.299,99 TL

ChatGPT Pro 200: 9.999,99 TL

ChatGPT Pro 500: 26.499,00 TL

OpenAI'ın resmi açıklamalarına göre abonelik ücretleri ve kullanılabilen seçenekler planlara ve pazara göre değişebiliyor. Web üzerinden alınan aboneliklerde yerelleştirilmiş fiyatlandırma uygulanabilirken, mobil uygulamalardaki ödemeler Apple App Store veya Google Play tarafından yönetilebiliyor.