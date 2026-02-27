CANLI: Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın son 16 turu muhtemel rakipleri kimler?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. 27 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak olan Son 16 Turu kura çekimi Galatasaray'ın Avrupa'daki rotasını belirleyecek. Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacak çekim öncesi futbolseverler muhtemel rakipleri ve olası eşleşmeleri merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu son 16 turu kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Kura çekimi, Türkiye saati ile 14:00'te başlayacak.

SON 16 YA KALAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Son 16 turuna kalan takımlar şunlar:

Galatasaray

PSG

Barcelona

Chelsea

Liverpool

Tottenham

Real Madrid

Sporting

Manchester City

Atalanta

Arsenal

Bayern Münih

Newcastle United

Atletico Madrid

Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURU MUHTEMEL EŞLEŞMELERİ

Galatasaray – Liverpool/Tottenham

PSG – Barcelona/Chelsea

Real Madrid – Sporting/Manchester City

Atalanta – Arsenal/Bayern Münih

Newcastle United – Chelsea/Barcelona

Atletico Madrid – Tottenham/Liverpool

Bodo/Glimt – Manchester City/Sporting

Bayer Leverkusen – Bayern Münih/Arsenal

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Son 16 Turu ilk maçları: 10-11 Mart 2026

10-11 Mart 2026 Son 16 Turu rövanş maçları: 17-18 Mart 2026

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ