Haberler

CANLI: Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın son 16 turu muhtemel rakipleri kimler?

Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleşecek Son 16 Turu kura çekimi, Avrupa futbolunun kaderini belirleyecek. Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacak kura çekimi öncesi futbolseverler, Galatasaray'ın muhtemel rakiplerini ve eşleşmelerin nasıl şekilleneceğini merakla araştırıyor. Peki,  Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın son 16 turu muhtemel rakipleri kimler?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. 27 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak olan Son 16 Turu kura çekimi Galatasaray'ın Avrupa'daki rotasını belirleyecek. Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacak çekim öncesi futbolseverler muhtemel rakipleri ve olası eşleşmeleri merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu son 16 turu kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Kura çekimi, Türkiye saati ile 14:00'te başlayacak.

SON 16 YA KALAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Son 16 turuna kalan takımlar şunlar:

  • Galatasaray
  • PSG
  • Barcelona
  • Chelsea
  • Liverpool
  • Tottenham
  • Real Madrid
  • Sporting
  • Manchester City
  • Atalanta
  • Arsenal
  • Bayern Münih
  • Newcastle United
  • Atletico Madrid
  • Bodo/Glimt
  • Bayer Leverkusen

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURU MUHTEMEL EŞLEŞMELERİ

  • Galatasaray – Liverpool/Tottenham
  • PSG – Barcelona/Chelsea
  • Real Madrid – Sporting/Manchester City
  • Atalanta – Arsenal/Bayern Münih
  • Newcastle United – Chelsea/Barcelona
  • Atletico Madrid – Tottenham/Liverpool
  • Bodo/Glimt – Manchester City/Sporting
  • Bayer Leverkusen – Bayern Münih/Arsenal

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

  • Son 16 Turu ilk maçları: 10-11 Mart 2026
  • Son 16 Turu rövanş maçları: 17-18 Mart 2026

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

  • Son 16 Play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026
  • Son 16 Turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026
  • Çeyrek Final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026
  • Yarı Final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026
  • Final: 30 Mayıs 2026
