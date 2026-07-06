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Canlı maç nereden izlenir? (PORTEKİZ İSPANYA) 6 Temmuz bugünkü Dünya Kupası maçları hangi kanalda?

Canlı maç nereden izlenir? (PORTEKİZ İSPANYA) 6 Temmuz bugünkü Dünya Kupası maçları hangi kanalda?
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Dünya Kupası maçları hangi kanalda? Futbolseverler 6 Temmuz Dünya Kupası maçlarının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacaklarını merak etmeye başladı. Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

Futbolseverler 6 Temmuz Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini canlı yayın ile izlemenin yanı sıra Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi dünyanın en büyük liglerindeki maçların heyecanına ekran başında ortak olmak için canlı maç kanallarını araştırıyor. Peki, canlı maç nereden izlenir? İşte detaylar!

CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Canlı maç izle ile bütün maçların heyecanına ekran başından ortak olabilir maç yayıncılarının canlı maç izle bilgileri haberimizin detaylarında yer almaktadır. Bazı platform ve kanallar canlı maç izlemek için üyelik istemektedir.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

BEİN SPORTS CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Bein Sports canlı maç izlemek için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Bein Sports'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

S Sport canlı maç izlemek için S Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından S Sport'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

SPOR SMART CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Spor Smart canlı maç izlemek için Spor Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Spor Smart'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz. 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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