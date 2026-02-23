Haberler

Caner Erkin kaç kırmızı kart gördü?

Caner Erkin kaç kırmızı kart gördü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakaryaspor'un deneyimli ismi Caner Erkin, 2025-26 sezonunda sadece futbol yeteneğiyle değil, kırmızı kartlarla da gündeme geldi. Özellikle ligdeki önemli mücadelelerde gördüğü cezalar, takımının sahadaki dengesini etkileyen kritik anlara dönüştü. Peki, Caner Erkin kaç kırmızı kart gördü? Detaylar haberimizde.

TFF 1. Lig'in dikkat çeken isimlerinden Caner Erkin, 2025-26 sezonunda Sakaryaspor formasıyla sahalarda hem etkili performansları hem de kırmızı kartlarıyla gündeme geldi. Peki, Caner Erkin kaç kırmızı kart gördü? Detaylar...

CANER ERKİN KAÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ? 2025-26 SEZON DETAYLARI

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un deneyimli futbolcusu Caner Erkin, 2025-26 sezonunda dikkat çeken kırmızı kartlarıyla gündemde. Tecrübeli oyuncu, sezon boyunca disiplin cezası nedeniyle birkaç maçta takımını yalnız bıraktı. İşte Caner Erkin'in kırmızı kart geçmişi ve kaçırdığı maçların detaylı analizi.

1. HAFTA

Bandırmaspor-Sakaryaspor karşılaşmasında Caner Erkin, maçın 55. dakikasında hakaretten dolayı kırmızı kart gördü. Bu kırmızı kart, sezonun ilk ciddi disiplin olayı olarak kayıtlara geçti.

Kaçırdığı maçlar: Iğdır FK ve Bodrumspor

Maçın sonucu: Sakaryaspor için zorlayıcı bir mücadeleydi; Caner Erkin'in erken oyun dışı kalması takım üzerindeki baskıyı artırdı.

7. HAFTA

Pendikspor-Sakaryaspor mücadelesi Caner Erkin için sezonun ikinci kırmızı kartına sahne oldu. Maçın 76. dakikasında gördüğü kırmızı kart, takımının Sivasspor karşılaşmasında kadro dışı kalmasına neden oldu.

Kaçırdığı maçlar: Sarıyerspor, Adana Demirspor, Keçiörengücü, Vanspor

Maçın sonucu: Pendikspor 4-1'lik galibiyetle ayrıldı; Caner Erkin'in yokluğu savunmada belirgin bir boşluk yarattı.

15. HAFTA

Sakaryaspor-Ümraniyespor karşılaşmasında Caner Erkin, 52. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sezon üçüncü kırmızı kartı olarak kayıtlara geçti.

Kaçırdığı maçlar: Esenler Erokspor, Hatayspor, Çorum FK, Manisa FK

Maçın sonucu: 1-1'lik beraberlik; Caner Erkin'in cezası, sonraki haftalarda takımın performansını etkiledi.

27. HAFTA

TFF 1. Lig'in kritik karşılaşmalarından biri olan Sivasspor-Sakaryaspor maçında Caner Erkin, maçın 45+2. dakikasında kırmızı kart gördü. Bu olay, sezon boyunca gördüğü dördüncü kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.

Kaçırdığı maçlar: Sivasspor karşılaşması ve sonrası

Maçın etkisi: Takımın oyun düzeni ve savunma stratejisi üzerinde ciddi bir etki yarattı; Caner Erkin'in yokluğu, Sakaryaspor'un sahadaki dinamizmini olumsuz etkiledi.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor!
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı

Sen misin baron öldüren! Korku dağları aşınca soluğu gemide aldı
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia

Galatasaray'ı karıştıran Osimhen iddiası
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor!
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Yine yaptı yapacağını!
Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı