TFF 1. Lig'in dikkat çeken isimlerinden Caner Erkin, 2025-26 sezonunda Sakaryaspor formasıyla sahalarda hem etkili performansları hem de kırmızı kartlarıyla gündeme geldi. Peki, Caner Erkin kaç kırmızı kart gördü? Detaylar...

CANER ERKİN KAÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ? 2025-26 SEZON DETAYLARI

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un deneyimli futbolcusu Caner Erkin, 2025-26 sezonunda dikkat çeken kırmızı kartlarıyla gündemde. Tecrübeli oyuncu, sezon boyunca disiplin cezası nedeniyle birkaç maçta takımını yalnız bıraktı. İşte Caner Erkin'in kırmızı kart geçmişi ve kaçırdığı maçların detaylı analizi.

1. HAFTA

Bandırmaspor-Sakaryaspor karşılaşmasında Caner Erkin, maçın 55. dakikasında hakaretten dolayı kırmızı kart gördü. Bu kırmızı kart, sezonun ilk ciddi disiplin olayı olarak kayıtlara geçti.

Kaçırdığı maçlar: Iğdır FK ve Bodrumspor

Maçın sonucu: Sakaryaspor için zorlayıcı bir mücadeleydi; Caner Erkin'in erken oyun dışı kalması takım üzerindeki baskıyı artırdı.

7. HAFTA

Pendikspor-Sakaryaspor mücadelesi Caner Erkin için sezonun ikinci kırmızı kartına sahne oldu. Maçın 76. dakikasında gördüğü kırmızı kart, takımının Sivasspor karşılaşmasında kadro dışı kalmasına neden oldu.

Kaçırdığı maçlar: Sarıyerspor, Adana Demirspor, Keçiörengücü, Vanspor

Maçın sonucu: Pendikspor 4-1'lik galibiyetle ayrıldı; Caner Erkin'in yokluğu savunmada belirgin bir boşluk yarattı.

15. HAFTA

Sakaryaspor-Ümraniyespor karşılaşmasında Caner Erkin, 52. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sezon üçüncü kırmızı kartı olarak kayıtlara geçti.

Kaçırdığı maçlar: Esenler Erokspor, Hatayspor, Çorum FK, Manisa FK

Maçın sonucu: 1-1'lik beraberlik; Caner Erkin'in cezası, sonraki haftalarda takımın performansını etkiledi.

27. HAFTA

TFF 1. Lig'in kritik karşılaşmalarından biri olan Sivasspor-Sakaryaspor maçında Caner Erkin, maçın 45+2. dakikasında kırmızı kart gördü. Bu olay, sezon boyunca gördüğü dördüncü kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.

Kaçırdığı maçlar: Sivasspor karşılaşması ve sonrası

Maçın etkisi: Takımın oyun düzeni ve savunma stratejisi üzerinde ciddi bir etki yarattı; Caner Erkin'in yokluğu, Sakaryaspor'un sahadaki dinamizmini olumsuz etkiledi.