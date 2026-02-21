Haberler

Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2026 TOKİ Bursa kura çekimi canlı nereden izlenir?

Güncelleme:
Bursa'da konut sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için beklenen gün geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projeleri kapsamında gerçekleştirilecek 2026 yılı Bursa kura çekimi, hak sahiplerini belirleyecek en kritik aşama olarak öne çıkıyor. Peki, Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2026 TOKİ Bursa kura çekimi canlı nereden izlenir? Detaylar haberimizde.

2026 yılı Bursa TOKİ kura organizasyonu, hem fiziki katılımla hem de canlı yayın aracılığıyla takip edilebilecek.

BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bursa TOKİ kura çekimi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Konut başvurusunda bulunan vatandaşlar için bu tarih, hak sahipliğinin belirleneceği en kritik aşama olarak öne çıkıyor.

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bursa TOKİ kura çekilişi saat 14:00'te başlayacak. Organizasyonun belirtilen saatte başlaması planlanırken, kura sürecinin yoğun katılım nedeniyle belirli bir zaman dilimine yayılması bekleniyor.

Yetkililer tarafından yapılan planlamaya göre kura çekimi, Bursa'nın merkezi noktalarından biri olan

Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi adresinde düzenlenecek.

Merinos Yerleşkesi, geniş kapasitesi ve organizasyon altyapısı sayesinde daha önce de birçok resmi etkinliğe ev sahipliği yapmış bir merkez olarak biliniyor. Bu nedenle kura çekiminin burada gerçekleştirilmesi, hem katılım hem de organizasyon düzeni açısından önemli bir tercih olarak değerlendiriliyor.

Kura günü salonda fiziki katılım mümkün olacak; ancak yoğunluk nedeniyle vatandaşların canlı yayın seçeneğini tercih etmesi öneriliyor.

2026 TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

2026 TOKİ Bursa kura çekimi canlı yayın üzerinden takip edilebilecek. Çekiliş, dijital platform aracılığıyla eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Bursa TOKİ kura çekilişi, resmi yayın aracılığıyla YouTube üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Bu sayede Bursa'da bulunmayan ya da kura alanına gidemeyen vatandaşlar da sonuçları anlık şekilde takip edebilecek.

500

