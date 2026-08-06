Burhan Can Terzi hapiste mi, Burhan Can Terzi'ye neden soruşturma açıldı, Burhan Can Terzi kimdir?

Spor gazetecisi Burhan Can Terzi hakkında başlatılan soruşturma, gündemin en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu. Transfer haberleri nedeniyle açılan soruşturmanın ardından Burhan Can Terzi'nin gözaltına alınıp alınmadığı, hapiste olup olmadığı ve kariyerine ilişkin bilgiler merak edilmeye başlandı. İşte Burhan Can Terzi hakkında son gelişmeler ve kamuoyunun merak ettiği tüm detaylar.

BURHAN CAN TERZİ'YE NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

İddialara göre Burhan Can Terzi, Galatasaray'ın Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jamal Musiala ile anlaşmaya vardığını ve Alman oyuncunun kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı takıma katılacağını öne sürdü. Gazeteci, transfer iddiasına olan güvenini dile getirirken "Kellemi ortaya koyuyorum" ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşımların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuru üzerine, kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği iddiasıyla Burhan Can Terzi hakkında soruşturma başlatıldı.

GALATASARAY'DAN RESMİ YALANLAMA

Galatasaray Kulübü, transfer iddialarıyla ilgili yaptığı resmi açıklamada Jamal Musiala'nın transfer edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kulüp açıklamasında, "Sosyal medyada ve dijital platformlarda bugün çıkan Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir." ifadelerine yer verdi.

Bu açıklama sonrasında transfer iddiaları spor kamuoyunda yeniden tartışma konusu olurken, gözler Burhan Can Terzi'nin açıklamalarına çevrildi.

BURHAN CAN TERZİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın yalanlama açıklamasının ardından konuşan Burhan Can Terzi, transfer haberini farklı kaynaklardan edindiğini belirtti. Terzi, "Eş zamanlı olarak farklı kaynaklardan haftaya Musiala'nın kampa katılacağı bilgisi geldi. Benim bunu sabah kalkıp uyduracak ya da gece rüyamda görüp uyduracak halim yok. Galatasaray iyi olacaksa ben 10 kelle vermeye de hazırım." ifadelerini kullandı.

BURHAN CAN TERZİ HAPİSTE Mİ?

Soruşturma başlatılmış olması, Burhan Can Terzi'nin tutuklandığı veya cezaevine gönderildiği anlamına gelmiyor. Kamuoyuna yansıyan resmi bilgilere göre Burhan Can Terzi hakkında soruşturma süreci yürütülüyor. Şu ana kadar gazetecinin tutuklandığına veya hapiste olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Sürecin, savcılığın yürüteceği soruşturmanın ardından netlik kazanması bekleniyor.