Bugün maç var mı? 7 Şubat Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

7 Şubat Cumartesi akşamı spor ekranları yine dopdolu bir programla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Futbol başta olmak üzere farklı branşlarda oynanacak kritik karşılaşmalar, sporseverlere heyecan seviyesi yüksek bir akşam vadediyor. Maçların saatleri, hangi kanalda yayınlanacağı ve gecenin öne çıkan mücadeleleri ise spor gündeminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

YAYINLAR

7:00 – 09:00

S Sport: İspanya LaLiga

HT Spor : Perspektif

: Perspektif TRT Spor : Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler

: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler S Sport Plus: İtalya Serie A

11:00 – 12:00

A Spor : ZTK Özetler

: ZTK Özetler TRT Spor : Avrupa Sahnesi

: Avrupa Sahnesi HT Spor : HT Spor Magazin

13:30 – 14:30

TRT Spor: Sarıyerspor – Sivasspor (Canlı)

beIN MAX1: Hatayspor – Esenler Erokspor (Canlı)

S Sport: Cumartesi Futbolu

A Spor: Bir Zamanlar Futbol

15:30 – 16 : 00

beIN Sports 1: Fatih Karagümrük – Antalyaspor (Canlı)

1: Fatih Karagümrük – Antalyaspor (Canlı) beIN Sports 3: Manchester United – Tottenham (Canlı)

EXXEN: Derby County – Ipswich Town (Canlı)

16:00 – 17 :00

beIN Sports 4: Nancy – Troyes (Canlı)

S Sport: Rayo Vallecano – Real Oviedo (Canlı)

TRT Spor: Van Spor – Çorum FK

A Spor: Maç Günü

17:30 – 18:00

Tivibu Spor 1–4: Bundesliga maçları (Canlı)

Wolfsburg – Dortmund

Freiburg – Werder Bremen

Mainz – Augsburg

St. Pauli – Stuttgart

18:00 – 19:00

beIN Sports / beIN Connect:

Arsenal – Sunderland

Wolverhampton – Chelsea

Burnley – West Ham

Fulham – Everton

Bournemouth – Aston Villa

S Sport: Barcelona – Mallorca (Canlı)

19:00 – 20:00

TRT Spor: Pendikspor – Amed SK

HT Spor: Özel Röportaj

beIN MAX2: Lens – Rennes

20 : 00 – 21:00 (PRIME TIME)

beIN Sports 1: Samsunspor – Trabzonspor

S Sport Plus: Genoa – Napoli

beIN Sports 3: Newcastle – Brentford

Tivibu Spor 2: Mönchengladbach – Leverkusen

S Sport: Sevilla – Girona

21:00 – 22:00

beIN Sports 4: Brest – Lorient

A Spor / TRT Spor / HT Spor: Skor ve analiz programları

22:00 – GECE KUŞAĞI