Bugün maç var mı? 7 Şubat Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Güncelleme:
7 Şubat Cumartesi günü spor takvimi, farklı branşlarda oynanacak heyecan dolu karşılaşmalarla dikkat çekiyor. Futbol ve basketbol başta olmak üzere birçok müsabakanın sahne alacağı günde, takımlar kritik mücadelelere çıkarken sporseverler maç saatleri, yayın kanalları ve günün programına dair ayrıntıları yakından takip ediyor. Peki, bugün maç var mı? 7 Şubat Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

7 Şubat Cumartesi akşamı spor ekranları yine dopdolu bir programla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Futbol başta olmak üzere farklı branşlarda oynanacak kritik karşılaşmalar, sporseverlere heyecan seviyesi yüksek bir akşam vadediyor. Maçların saatleri, hangi kanalda yayınlanacağı ve gecenin öne çıkan mücadeleleri ise spor gündeminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

YAYINLAR

7:00 – 09:00

  • S Sport: İspanya LaLiga
  • HT Spor : Perspektif
  • TRT Spor : Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler
  • S Sport Plus: İtalya Serie A

11:00 – 12:00

13:30 – 14:30

  • TRT Spor: Sarıyerspor – Sivasspor (Canlı)
  • beIN MAX1: Hatayspor – Esenler Erokspor (Canlı)
  • S Sport: Cumartesi Futbolu
  • A Spor: Bir Zamanlar Futbol

15:30 – 16 : 00

  • beIN Sports 1: Fatih Karagümrük – Antalyaspor (Canlı)
  • beIN Sports 3: Manchester United – Tottenham (Canlı)
  • EXXEN: Derby County – Ipswich Town (Canlı)

16:00 – 17 :00

  • beIN Sports 4: Nancy – Troyes (Canlı)
  • S Sport: Rayo Vallecano – Real Oviedo (Canlı)
  • TRT Spor: Van Spor – Çorum FK
  • A Spor: Maç Günü

17:30 – 18:00

  • Tivibu Spor 1–4: Bundesliga maçları (Canlı)
  • Wolfsburg – Dortmund
  • Freiburg – Werder Bremen
  • Mainz – Augsburg
  • St. Pauli – Stuttgart

18:00 – 19:00

  • beIN Sports / beIN Connect:
  • Arsenal – Sunderland
  • Wolverhampton – Chelsea
  • Burnley – West Ham
  • Fulham – Everton
  • Bournemouth – Aston Villa
  • S Sport: Barcelona – Mallorca (Canlı)

19:00 – 20:00

  • TRT Spor: Pendikspor – Amed SK
  • HT Spor: Özel Röportaj
  • beIN MAX2: Lens – Rennes

20 : 00 – 21:00 (PRIME TIME)

  • beIN Sports 1: Samsunspor – Trabzonspor
  • S Sport Plus: Genoa – Napoli
  • beIN Sports 3: Newcastle – Brentford
  • Tivibu Spor 2: Mönchengladbach – Leverkusen
  • S Sport: Sevilla – Girona

21:00 – 22:00

  • beIN Sports 4: Brest – Lorient
  • A Spor / TRT Spor / HT Spor: Skor ve analiz programları

22:00 – GECE KUŞAĞI

  • beIN Sports 2: Saint Etienne – Montpellier
  • S Sport Plus: Serie A maçları
  • S Sport Plus: Fiorentina – Torino (22:45)
  • beIN Sports 4: Nantes – Lyon (23:05)
  • TRT Spor: Teknik Analiz (23:30)
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

