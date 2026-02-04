Bugün maç var mı? 4 Şubat Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
4 Şubat Çarşamba günü spor dünyası, peş peşe oynanacak kritik karşılaşmalarla tempoyu yükseltiyor. Futbol sahalarında ve basketbol parkelerinde yaşanacak mücadeleler, gün boyunca sporseverlerin odağında olacak. Büyük rekabetlere sahne olması beklenen karşılaşmaların sonuçları kadar, maç saatleri ve yayın bilgileri de merak konusu. Peki, bugün maç var mı? 4 Şubat Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
4 Şubat Çarşamba akşamı spor gündemi, heyecan dozu yüksek karşılaşmalarla izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Günün ilerleyen saatlerinde oynanacak mücadeleler arasında özellikle futbol maçları öne çıkarken, sporseverler maç saatleri, yayın kanalları ve gecenin kritik karşılaşmalarını yakından takip ediyor. Spor tutkunlarının merak ettiği tüm detaylar haberin devamında…
4 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ SPOR YAYIN AKIŞI
- 07:00 - İtalya Serie A ( Futbol ) - S Sport Plus
- 08:00 - Başlama Vuruşu ( Futbol ) - HT Spor
- 08:00 - Sabah Sporu ( Futbol ) - A Spor
- 08:30 - İtalya Serie A ( Futbol ) - S Sport
- 12:30 - İspanya LaLiga (Futbol - Canlı) - S Sport
- 13:00 - Boluspor - Alanyaspor (Futbol) - A Spor
- 14:00 - İtalya Serie A (Futbol - Canlı) - S Sport Plus
- 15:30 - Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir (Futbol) - A Spor
- 18:00 - İtalya Serie A (Futbol - Canlı) - S Sport Plus
- 18:00 - Gençlerbirliği - Eyüpspor (Futbol) - A Spor
- 19:00 - Portekiz Ligi (Futbol - Canlı) - S Sport
- 20:30 - Galatasaray - İstanbulspor (Futbol) - A Spor
- 22:00 - İtalya Serie A (Futbol - Canlı) - S Sport Plus
- 22:30 - Nice - Montpellier (Futbol - Canlı) - BeIN MAX1
- 22:30 - Toulouse - Amiens SC (Futbol - Canlı) - BeIN MAX2
- 22:30 - Lyon - Stade Lavallois (Futbol - Canlı) - BeIN Sports 3
- 22:30 - Lorient - Paris FC (Futbol - Canlı) - BeIN Sports 5
- 22:45 - Holstein Kiel - Stuttgart (Futbol - Canlı) - Sıfır TV
- 23:00 - Manchester City - Newcastle United (Futbol - Canlı) - EXXEN
- 23:00 - PSV Eindhoven - Heerenveen (Futbol - Canlı) - Sıfır TV
- 23:00 - Troyes - Lens (Futbol - Canlı) - BeIN Sports 4