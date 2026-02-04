Bugün maç var mı? 4 Şubat Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

4 Şubat Çarşamba akşamı spor gündemi, heyecan dozu yüksek karşılaşmalarla izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Günün ilerleyen saatlerinde oynanacak mücadeleler arasında özellikle futbol maçları öne çıkarken, sporseverler maç saatleri, yayın kanalları ve gecenin kritik karşılaşmalarını yakından takip ediyor. Spor tutkunlarının merak ettiği tüm detaylar haberin devamında…

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ SPOR YAYIN AKIŞI

07:00 - İtalya Serie A ( Futbol ) - S Sport Plus

) - S Sport Plus 08:00 - Başlama Vuruşu ( Futbol ) - HT Spor

) - HT Spor 08:00 - Sabah Sporu ( Futbol ) - A Spor

) - A Spor 08:30 - İtalya Serie A ( Futbol ) - S Sport

) - S Sport 12:30 - İspanya LaLiga (Futbol - Canlı) - S Sport

13:00 - Boluspor - Alanyaspor (Futbol) - A Spor

14:00 - İtalya Serie A (Futbol - Canlı) - S Sport Plus

15:30 - Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir (Futbol) - A Spor

18:00 - İtalya Serie A (Futbol - Canlı) - S Sport Plus