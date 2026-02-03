Bugün maç var mı? 3 Şubat Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
3 Şubat Salı günü spor gündemi, birbirini takip eden önemli karşılaşmalarla hareketleniyor. Futbol ve basketbol müsabakalarının öne çıktığı günde, heyecan dolu mücadelelerin sonuçları sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Günün maç programı ve yayın detayları, takipçilerin ekran başında olmasını sağlayacak gelişmeler arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 3 Şubat Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
3 Şubat Salı akşamı spor ekranları, nefes kesen karşılaşmalarla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Gün boyu süren spor hareketliliğinin ardından, özellikle futbol müsabakaları sporseverlerin odak noktası olurken, maç saatleri, yayın bilgileri ve gecenin öne çıkan mücadeleleri haberimizde detaylı şekilde yer alıyor.
3 ŞUBAT SALI SPOR YAYIN AKIŞI
- 12:30 – TRT Spor – Muhabir Saati ( Futbol ) - Canlı
- 13:00 – A Spor – Iğdırspor – Antalyaspor ( Futbol ) - Diğer
- 15:30 – A Spor – Samsunspor – Bodrumspor ( Futbol ) - Diğer
- 16:00 – TRT Spor – Hedef Süper Lig ( Futbol ) - Diğer
- 18:00 – TRT Spor – Abdullah Avcı İle Analiz ( Futbol ) - Canlı
- 18:00 – A Spor – Ç.Rizespor – Beyoğlu Yeni Çarşı ( Futbol ) - Canlı
- 20:30 – A Spor – Trabzonspor – Fethiyespor ( Futbol ) - Diğer
- 21:00 – TRT Spor – Futbol Anadolu (Futbol) - Diğer
- 22:30 – A Spor – Türkiye'nin Kupası (Futbol) - Canlı
- 22:45 – S Sport Plus – Bologna – Milan (Futbol) - Canlı
- 23:00 – S Sport Plus – Albacete – Barcelona (Futbol) - Diğer
- 23:00 – TRT Spor – Aktüel Futbol Transfer (Futbol) - Diğer
- 00:30 – A Spor – Transfer Raporu (Futbol)