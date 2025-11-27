Bugün maç var mı? 27 Kasım Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Süper Lig'in milli araya girmesiyle birlikte futbolseverlerin ilgisi uluslararası maçlara yöneldi. Bu akşam oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde güçlü bir performans sergileyen Türkiye, galibiyet serisini sürdürerek turnuvadaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, bugün maç var mı? 27 Kasım Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
27 Kasım 2025 maç programı açıklandı. Dünya Kupası Elemeleri'nde liderlik mücadelesi veren takımların kritik karşılaşmaları, futbolseverlere heyecanlı anlar yaşatacak. Günün dikkat çeken maçında, aynı puana sahip ekipler sahada karşı karşıya gelecek. Ayrıca UEFA U17 ve UEFA U21 Şampiyonaları kapsamındaki önemli eleme mücadeleleri de ekranlara taşınacak. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, saatleri ne ve hangi kanallardan canlı izlenecek? Tüm detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.
CANLI YAYINLAR
- 08:00 – A Spor : Sabah Sporu
- 15:00 – A Spor : Spor Gündemi
- 19:00 – TRT Spor: Maç Özel (Futbol)
- 19:30 – A Spor: Avrupa Ligi Özel (Futbol)
- 19:30 – S Sport Plus: Yunanistan vs Romanya (Basketbol)
- 20:00 – Eurosport 2: Körling Avrupa Şampiyonası – Kadınlar Yarı Final
- 20:45 – TRT Spor: Fenerbahçe vs Ferencvaros (Futbol)
- 20:45 – Tabii Tabii: Lille vs Dinamo Zagreb (Futbol)
- 20:45 – Tabii Tabii: Aston Villa vs Young Boys (Futbol)
- 20:45 – Tabii Tabii: Porto vs Nice (Futbol)
- 20:45 – Tabii Tabii: PAOK vs Brann (Futbol)
- 20:45 – Tabii Tabii: Feyenoord vs Celtic (Futbol)
- 20:45 – Tabii Tabii: Roma vs Midtjylland (Futbol)
- 21:00 – S Sport Plus: Türkiye vs Bosna Hersek (Basketbol)
- 21:00 – TRT 1: Türkiye vs Bosna Hersek (Basketbol)
- 21:45 – TRT Spor: Fenerbahçe vs Ferencvaros (Futbol)
- 22:00 – S Sport Plus: İtalya vs İzlanda (Basketbol)
- 23:00 – Tabii Tabii: Kızılyıldız vs FCSB (Futbol)
- 23:00 – Tabii Tabii: Nottingham Forest vs Malmö (Futbol)
- 23:00 – Tabii Tabii: Real Betis vs Utrecht (Futbol)
- 23:00 – Tabii Tabii: Bologna vs Salzburg (Futbol)
- 23:00 – Tabii Tabii: Rangers vs Braga (Futbol)
- 23:00 – Tabii Tabii: Shamrock Rovers vs Shakhtar Donetsk (Futbol)
DİĞER YAYINLAR
- 06:00 – beIN Connect: Caruso/Belluati vs Stupaczuk/Nenno (Tenis)
- 08:00 – TRT Spor: İlk Baskı
- 08:00 – beIN Connect: Sanz/Navarro vs Villalonga/Sastre (Tenis)
- 10:00 – TRT Spor: İşitme Engelliler Spor Bülteni
- 10:15 – TRT Spor: UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler
- 10:25 – TRT Spor: Spor Bülteni
- 10:30 – BeIN Haber: beIN Sabah
- 11:00 – A Spor: Spor Ajansı
- 11:00 – TRT Spor: Spor Manşet
- 12:30 – TRT Spor: Gün Ortası
- 13:00 – BeIN Haber: beIN Gün Ortası
- 13:30 – TRT Spor: İspanya La Liga Özetler
- 14:00 – A Spor: Gün Ortası
- 14:00 – TRT Spor: Spor Stüdyosu
- 16:00 – TRT Spor: Gündem Futbol
- 18:00 – A Spor: Ana Haber
- 18:00 – TRT Spor: Spor Merkezi
- 18:00 – BeIN Haber: beIN Ana Haber
- 21:00 – S Sport Plus: Sırbistan vs İsviçre (Basketbol)
- 21:00 – S Sport Plus: Detroit Lions vs GB Packers
- 22:45 – A Spor: Avrupa Gecesi
- 22:45 – TRT Spor: Maç Özel
- 23:45 – TRT Spor: 41. Dakika (Futbol)