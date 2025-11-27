Bugün maç var mı? 27 Kasım Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

27 Kasım 2025 maç programı açıklandı. Dünya Kupası Elemeleri'nde liderlik mücadelesi veren takımların kritik karşılaşmaları, futbolseverlere heyecanlı anlar yaşatacak. Günün dikkat çeken maçında, aynı puana sahip ekipler sahada karşı karşıya gelecek. Ayrıca UEFA U17 ve UEFA U21 Şampiyonaları kapsamındaki önemli eleme mücadeleleri de ekranlara taşınacak. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, saatleri ne ve hangi kanallardan canlı izlenecek? Tüm detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

CANLI YAYINLAR

08:00 – A Spor : Sabah Sporu

: Sabah Sporu 15:00 – A Spor : Spor Gündemi

: Gündemi 19:00 – TRT Spor: Maç Özel (Futbol)

19:30 – A Spor: Avrupa Ligi Özel (Futbol)

19:30 – S Sport Plus: Yunanistan vs Romanya (Basketbol)

20:00 – Eurosport 2: Körling Avrupa Şampiyonası – Kadınlar Yarı Final

20:45 – TRT Spor: Fenerbahçe vs Ferencvaros (Futbol)

20:45 – Tabii Tabii: Lille vs Dinamo Zagreb (Futbol)

20:45 – Tabii Tabii: Aston Villa vs Young Boys (Futbol)

20:45 – Tabii Tabii: Porto vs Nice (Futbol)

20:45 – Tabii Tabii: PAOK vs Brann (Futbol)









































20:45 – Tabii Tabii: Feyenoord vs Celtic (Futbol)

20:45 – Tabii Tabii: Roma vs Midtjylland (Futbol)

21:00 – S Sport Plus: Türkiye vs Bosna Hersek (Basketbol)

21:00 – TRT 1: Türkiye vs Bosna Hersek (Basketbol)

21:45 – TRT Spor: Fenerbahçe vs Ferencvaros (Futbol)

22:00 – S Sport Plus: İtalya vs İzlanda (Basketbol)

23:00 – Tabii Tabii: Kızılyıldız vs FCSB (Futbol)

23:00 – Tabii Tabii: Nottingham Forest vs Malmö (Futbol)

23:00 – Tabii Tabii: Real Betis vs Utrecht (Futbol)

23:00 – Tabii Tabii: Bologna vs Salzburg (Futbol)

23:00 – Tabii Tabii: Rangers vs Braga (Futbol)

23:00 – Tabii Tabii: Shamrock Rovers vs Shakhtar Donetsk (Futbol)

DİĞER YAYINLAR

06:00 – beIN Connect: Caruso/Belluati vs Stupaczuk/Nenno (Tenis)

08:00 – TRT Spor: İlk Baskı

08:00 – beIN Connect: Sanz/Navarro vs Villalonga/Sastre (Tenis)

10:00 – TRT Spor: İşitme Engelliler Spor Bülteni

10:15 – TRT Spor: UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler

10:25 – TRT Spor: Spor Bülteni

10:30 – BeIN Haber: beIN Sabah

11:00 – A Spor: Spor Ajansı

11:00 – TRT Spor: Spor Manşet

12:30 – TRT Spor: Gün Ortası

13:00 – BeIN Haber: beIN Gün Ortası



































