Bugün maç var mı? 22 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

22 Aralık Pazartesi günü futbol heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverler günün karşılaşma programını mercek altına almış durumda. Süper Lig'den Avrupa kupalarına, yerel ve uluslararası liglerde oynanacak mücadeleler spor gündemini belirlerken; takımların sahaya çıkması beklenen kadroları, teknik direktörlerin tercihleri ve maç öncesi son gelişmeler de yakından izleniyor. "Bugün hangi maçlar var?", "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" ve "Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları öne çıkarken, günün maçlarına dair tüm ayrıntılar futbol tutkunlarının gündeminde üst sıralarda yer alıyor.

YAYINLAR

Sabah Kuşağı

07.00 | HT Spor – Çevre Kontrolü (Canlı)

– Çevre Kontrolü (Canlı) 07.15 | TRT Spor – UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar

08.00 | HT Spor – Başlama Vuruşu

10.15 | TRT Spor – Trendyol Süper Lig Özetleri

11.00 | A Spor – Avrupa'dan Futbol (Canlı)

Öğle Saatleri

13.00 | Sıfır TV / YouTube – Menemenspor – 1461 Trabzon (TFF 2. Lig)

13.00 | Sıfır TV – Adanaspor – Muşspor (TFF 2. Lig)

13.30 | TRT Spor – İtalya Süper Kupası Yarı Final Özetleri

14.00 | Sıfır TV / YouTube – Kırklarelispor – Mersin İY (TFF 2. Lig)

14.00 | A Spor – Bir Zamanlar Futbol (Canlı)

Öğleden Sonra

15.00 | Sıfır TV / YouTube – Yıldırımspor – İnegöl Kafkas (TFF 3. Lig)

15.00 | Sıfır TV – Elazığspor – İskenderunspor (TFF 2. Lig)

16.00 | TRT Spor – Gündem Futbol (Canlı)

Akşam Öncesi

17.00 | EXXEN – Mali – Zambiya (Afrika Uluslar Kupası)

17.00 | A Spor – Maç Günü (Canlı)

17.00 | beIN Sports 1 – Rams Başakşehir – Gaziantep FK (Canlı)

Akşam Kuşağı

19.00 | Smartspor – Al Sharjah – Al Hilal (AFC Şampiyonlar Ligi)

19.00 | Smartspor 2 – Tractor Sazi – Al Duhail (AFC Şampiyonlar Ligi)

19.00 | Sıfır TV – Karşıyaka – Tire 2021 (TFF 3. Lig)

20.00 | TRT Spor – Bodrum FK – Amed SK (Canlı)

20.00 | beIN Sports 1 – Gençlerbirliği – Trabzonspor

20.00 | EXXEN – Güney Afrika – Angola (Afrika Uluslar Kupası)

20.00 | A Spor – Skorbord (Canlı)

Gece Kuşağı