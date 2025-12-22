Bugün maç var mı? 22 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
22 Aralık Pazartesi akşamına doğru ilerlenirken spor gündemi de hareketlenmeye başladı. Futbolseverler, günün maç programını yakından takip ederken "Bugün hangi maçlar oynanacak?", "Karşılaşmalar hangi kanalda canlı yayınlanacak?" ve "Maçların başlama saatleri kaç?" sorularına yanıt arıyor. Peki, bugün maç var mı? 22 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
22 Aralık Pazartesi günü futbol heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverler günün karşılaşma programını mercek altına almış durumda. Süper Lig'den Avrupa kupalarına, yerel ve uluslararası liglerde oynanacak mücadeleler spor gündemini belirlerken; takımların sahaya çıkması beklenen kadroları, teknik direktörlerin tercihleri ve maç öncesi son gelişmeler de yakından izleniyor. "Bugün hangi maçlar var?", "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" ve "Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları öne çıkarken, günün maçlarına dair tüm ayrıntılar futbol tutkunlarının gündeminde üst sıralarda yer alıyor.
YAYINLAR
Sabah Kuşağı
- 07.00 | HT Spor – Çevre Kontrolü (Canlı)
- 07.15 | TRT Spor – UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar
- 08.00 | HT Spor – Başlama Vuruşu
- 10.15 | TRT Spor – Trendyol Süper Lig Özetleri
- 11.00 | A Spor – Avrupa'dan Futbol (Canlı)
Öğle Saatleri
- 13.00 | Sıfır TV / YouTube – Menemenspor – 1461 Trabzon (TFF 2. Lig)
- 13.00 | Sıfır TV – Adanaspor – Muşspor (TFF 2. Lig)
- 13.30 | TRT Spor – İtalya Süper Kupası Yarı Final Özetleri
- 14.00 | Sıfır TV / YouTube – Kırklarelispor – Mersin İY (TFF 2. Lig)
- 14.00 | A Spor – Bir Zamanlar Futbol (Canlı)
Öğleden Sonra
- 15.00 | Sıfır TV / YouTube – Yıldırımspor – İnegöl Kafkas (TFF 3. Lig)
- 15.00 | Sıfır TV – Elazığspor – İskenderunspor (TFF 2. Lig)
- 16.00 | TRT Spor – Gündem Futbol (Canlı)
Akşam Öncesi
- 17.00 | EXXEN – Mali – Zambiya (Afrika Uluslar Kupası)
- 17.00 | A Spor – Maç Günü (Canlı)
- 17.00 | beIN Sports 1 – Rams Başakşehir – Gaziantep FK (Canlı)
Akşam Kuşağı
- 19.00 | Smartspor – Al Sharjah – Al Hilal (AFC Şampiyonlar Ligi)
- 19.00 | Smartspor 2 – Tractor Sazi – Al Duhail (AFC Şampiyonlar Ligi)
- 19.00 | Sıfır TV – Karşıyaka – Tire 2021 (TFF 3. Lig)
- 20.00 | TRT Spor – Bodrum FK – Amed SK (Canlı)
- 20.00 | beIN Sports 1 – Gençlerbirliği – Trabzonspor
- 20.00 | EXXEN – Güney Afrika – Angola (Afrika Uluslar Kupası)
- 20.00 | A Spor – Skorbord (Canlı)
Gece Kuşağı
- 21.15 | Smartspor – Al Gharafa – Al Wahda (AFC Şampiyonlar Ligi)
- 21.15 | Smartspor 2 – Al Shorta – Al Ahli (AFC Şampiyonlar Ligi)
- 21.45 | S Sport Plus / Tivibu Spor 1 – Alverca – Porto
- 22.00 | TRT Spor – Napoli – Bologna
- 23.00 | beIN Sports 3 – Fulham – Nottingham Forest
- 23.00 | S Sport – Athletic Bilbao – Espanyol
- 23.45 | S Sport Plus / Tivibu Spor 2 – Benfica – Famalicao