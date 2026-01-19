Bugün maç var mı? 19 Ocak Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
19 Ocak Pazartesi akşamı spor gündemi hareketleniyor. Gün boyunca süren gelişmelerin ardından, futbol başta olmak üzere farklı branşlarda oynanacak önemli karşılaşmalar sporseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Maç saatleri, canlı yayın bilgileri ve öne çıkan mücadelelere dair tüm ayrıntılar yakından takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 19 Ocak Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
- 07:00 – HT Spor: Çevre Kontrolü ( Futbol )
- 07:15 – TRT Spor: UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar ( Futbol )
- 08:00 – HT Spor: Başlama Vuruşu ( Futbol )
- 10:15 – TRT Spor: UEFA Avrupa Ligi En Güzel Goller ( Futbol )
- 14:30 – TRT Spor: Iğdır FK – Sakaryaspor (Canlı)
- 17:00 – TRT Spor: İstanbulspor – Keçiörengücü (Canlı)
- 17:00 – beIN Sports 1: Konyaspor – Eyüpspor
- 19:00 – TRT Spor: Gündem Futbol Transfer
- 19:00 – HT Spor: Maç Yolu (Canlı)
- 20:00 – beIN Sports 2: Göztepe – Çaykur Rizespor
- 20:00 – HT Spor: HT Skor (Canlı)
- 20:00 – beIN Sports 1: Beşiktaş – Kayserispor (Canlı)
- 20:00 – TRT Spor: Bodrum FK – Sivasspor (Canlı)
- 20:30 – S Sport Plus: Cremonese – Verona
- 22:00 – TRT Spor: Stadyum
- 22:00 – HT Spor: Dakika 90 (Canlı)
- 22:45 – S Sport Plus: Lazio – Como (Canlı)
- 23:00 – beIN Sports 3: Brighton – Bournemouth (Canlı)
- 23:00 – S Sport Plus: Elche – Sevilla
- 23:30 – TRT Spor: Teknik Analiz (Futbol)