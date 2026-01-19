Bugün maç var mı? 19 Ocak Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

19 Ocak Pazartesi akşamı futbol heyecanı zirveye çıkıyor. Yurt içi liglerden Avrupa sahnesine uzanan önemli karşılaşmalar, akşam saatlerinde futbolseverleri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Maç saatleri, canlı yayın bilgileri ve öne çıkan mücadelelere ilişkin tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.ugün maç var mı? 19 Ocak Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

YAYINLAR

07:00 – HT Spor: Çevre Kontrolü ( Futbol )

) 07:15 – TRT Spor: UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar ( Futbol )

) 08:00 – HT Spor: Başlama Vuruşu ( Futbol )

) 10:15 – TRT Spor: UEFA Avrupa Ligi En Güzel Goller ( Futbol )

) 14:30 – TRT Spor: Iğdır FK – Sakaryaspor (Canlı)

17:00 – TRT Spor: İstanbulspor – Keçiörengücü (Canlı)

17:00 – beIN Sports 1: Konyaspor – Eyüpspor

19:00 – TRT Spor: Gündem Futbol Transfer