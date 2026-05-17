17 Mayıs Pazar günü futbolseverler için adeta dev bir maç takvimi oluşmuş durumda. Avrupa’nın önde gelen liglerinden Trendyol Süper Lig’e, Premier Lig’den La Liga ve Serie A’ya kadar birçok karşılaşma bugün aynı anda sahne alıyor. Özellikle Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen maçların aynı saate denk gelmesi, günün futbol gündemini daha da kritik hale getiriyor. Peki, Bugün maç var mı? 17 Mayıs Pazar bugün kimin maçı var, hangi kanalda? Detaylar...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, Eyüpspor’u kendi sahasında ağırlarken; liderlik yarışında büyük avantajı elinde bulunduran Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Aynı saatte Trabzonspor ise Gençlerbirliği karşısında sahasında üç puan arayacak. Bu kritik mücadelelerin tamamı saat 20:00’de başlayacak.

Günün yalnızca Süper Lig ile sınırlı kalmadığı programda İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa liglerinde de birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.

17 MAYIS PAZAR BUGÜN KİMİN MAÇI VAR,HANGİ KANALDA?

17 Mayıs Pazar gününe ait maç programı, hem saat hem de yayıncı kuruluş çeşitliliği açısından oldukça yoğun bir futbol akışı sunuyor. İşte liglere göre günün tüm karşılaşmaları ve yayın bilgileri:

TRENDYOL SÜPER LİG VE TFF MAÇLARI

Bugün Süper Lig’de şampiyonluk hattını doğrudan ilgilendiren karşılaşmalar aynı saate konumlandırıldı:

17:00 Kayserispor - Konyaspor | beIN Sports 1

17:00 Ayvalıkgücü Bld. - 52 Orduspor (TFF 3. Lig Play-Off) | Tivibu Spor

20:00 Fenerbahçe - Eyüpspor | beIN Sports 2

20:00 Kasımpaşa - Galatasaray | beIN Sports 1

20:00 Trabzonspor - Gençlerbirliği | beIN Sports 3

20:00 Antalyaspor - Kocaelispor | beIN Sports 4

İNGİLTERE PREMIER LİG MAÇ PROGRAMI

Premier Lig’de günün programı erken saatlerden itibaren yoğun bir fikstür sunuyor:

14:30 Manchester United - Nottingham Forest | beIN Sports 3

17:00 Brentford - Crystal Palace | beIN Sports 4

17:00 Everton - Sunderland | beIN Sports 2

17:00 Leeds United - Brighton | beIN Sports 3

17:00 Wolverhampton - Fulham | beIN Sports 5

19:30 Newcastle - West Ham | beIN Sports 5

İTALYA SERİE A MAÇLARI

Serie A’da hem üst sıra hem de Avrupa yarışını ilgilendiren kritik karşılaşmalar dikkat çekiyor:

13:00 Roma - Lazio | Tivibu Spor 1 & S Sport Plus

13:00 Como - Parma | Tivibu Spor 4

13:00 Genoa - Milan | Tivibu Spor 3

13:00 Juventus - Fiorentina | Tivibu Spor 2

13:00 Pisa - Napoli | Yayın Yok

16:00 Inter - Verona | S Sport 2

19:00 Atalanta - Bologna | Tivibu Spor 1 & S Sport 2

21:45 Cagliari - Torino | Tivibu Spor 3

21:45 Sassuolo - Lecce | Tivibu Spor 2

21:45 Udinese - Cremonese | Tivibu Spor 1

İSPANYA LA LİGA HEYECANI

La Liga’da aynı saat diliminde başlayan çok sayıda karşılaşma futbolseverlere geniş bir yayın akışı sunuyor:

20:00 Sevilla - Real Madrid | S Sport Plus

20:00 Atletico Madrid - Girona | S Sport Plus (Konferans Yayın)

20:00 Real Sociedad - Valencia | S Sport Plus (Konferans Yayın)

20:00 Athletic Bilbao - Celta Vigo | Yayın Yok

20:00 Elche - Getafe / Levante - Mallorca / Osasuna - Espanyol | S Sport Plus

20:00 Real Oviedo - Alaves / Rayo Vallecano - Villarreal | S Sport Plus

22:15 Barcelona - Real Betis | S Sport

FRANSA LIGUE 1 MAÇLARI

Ligue 1’de sezonun kritik haftasında tüm maçlar aynı saatte oynanıyor:

22:00 Paris FC - PSG | beIN Sports 5

22:00 Lille - Auxerre | beIN Sports Max 2

22:00 Lyon, Marsilya, Monaco, Nice, Nantes, Brest, Lorient, Strasbourg maçları | beIN Sports Max 1 (Konferans Yayın)

DİĞER ULUSLARARASI MAÇLAR

Günün programında Avrupa dışı liglerde ve diğer Avrupa liglerinde de dikkat çeken karşılaşmalar yer alıyor:

15:30 PSV - Twente (Hollanda Eredivisie) | Tivibu Spor 3

15:30 Heerenveen - Ajax (Hollanda Eredivisie) | S Sport Plus

16:00 Livingston - Kilmarnock (İskoçya Premier Lig) | TRT Spor

16:30 Bundesliga 2 Konferans Yayını | Tivibu Spor 4 / Tivibu Spor 2

23:00 Argentinos Jrs. - Belgrano (Arjantin Play-Off) | Spor Smart