Bugün maç var mı? 12 Haziran Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
12 Haziran Cuma günü futbolseverler, günün maç programını ve karşılaşmaların yayınlanacağı kanalları araştırmaya devam ediyor. Yerel liglerden hazırlık mücadelelerine, uluslararası turnuvalardan milli maçlara kadar birçok karşılaşma spor gündeminde yer alırken, "Bugün hangi maçlar var?" ve "Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" soruları en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, bugün maç var mı? 12 Haziran Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Futbol heyecanının yaşandığı 12 Haziran Cuma gününde, farklı liglerde oynanacak karşılaşmaların saatleri ve yayın bilgileri sporseverlerin gündeminde bulunuyor. Taraftarlar, favori takımlarının maçlarını kaçırmamak için güncel programı yakından takip ederken, günün maç takvimine ilişkin ayrıntılar merak konusu oluyor. Konuya ilişkin detaylar haberin devamında yer alıyor.
YAYINLAR
- 08:00 – A Spor / Sabah Sporu ( Futbol )
- 09:00 – TRT Spor / İlk Baskı ( Futbol )
- 09:00 – HT Spor / Başlama Vuruşu ( Futbol )
- 10:00 – HT Spor / Spor Meddahı ( Futbol )
- 10:45 – TRT Spor / FIFA 2026 Dünya Kupası Grup Maç Özeti ( Futbol )
- 11:00 – A Spor / Spor Ajansı ( Futbol )
- 11:00 – TRT Spor / Spor Manşet ( Futbol )
- 13:30 – TRT Spor / FIFA 2026 Dünya Kupası Grup Maç Özeti ( Futbol )
- 14:00 – A Spor / Gün Ortası ( Futbol )
- 14:00 – TRT Spor / Spor Stüdyosu ( Futbol )
- 15:00 – Tivibu Spor / Kupa Bülteni ( Futbol )
- 15:00 – A Spor / Spor Gündemi ( Futbol )
- 15:00 – TRT Spor / FIFA 2026 Dünya Kupası Grup Maç Özeti ( Futbol )
- 15:30 – TRT Spor / Futbolun En Büyük Sahnesi ( Futbol )
- 15:30 – Tivibu Spor / Kupa Günlüğü ( Futbol )
- 16:00 – TRT Spor / Gündem Futbol (Futbol)
- 17:00 – TRT Spor / FIFA 2026 Dünya Kupası Grup Maç Özeti (Futbol)
- 18:30 – TRT Spor / Spor Bülteni (Futbol)
- 19:00 – HT Spor / Dünya Kupası Özel (Futbol)
- 20:00 – TRT Spor / Kupa Saati (Canlı)
- 20:00 – A Spor / Dünya Kupası Başlıyor (Futbol)
- 20:00 – Tivibu Spor / Kupa Yolu (Futbol)
- 21:00 – S Sport / Kupada Bugün (Futbol)
- 22:00 – Tivibu Spor / Transfer Market (Futbol)
- 22:00 – HT Spor / Gece Yarısı (Canlı Futbol)
- 22:00 – A Spor / Transfer Raporu (Canlı)
- 22:00 – TRT 1 / Kanada - Bosna Hersek (Futbol)