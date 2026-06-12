Bugün maç var mı? 12 Haziran Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Futbol heyecanının yaşandığı 12 Haziran Cuma gününde, farklı liglerde oynanacak karşılaşmaların saatleri ve yayın bilgileri sporseverlerin gündeminde bulunuyor. Taraftarlar, favori takımlarının maçlarını kaçırmamak için güncel programı yakından takip ederken, günün maç takvimine ilişkin ayrıntılar merak konusu oluyor. Konuya ilişkin detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

08:00 – A Spor / Sabah Sporu ( Futbol )

/ Sabah Sporu ( ) 09:00 – TRT Spor / İlk Baskı ( Futbol )

) 09:00 – HT Spor / Başlama Vuruşu ( Futbol )

) 10:00 – HT Spor / Spor Meddahı ( Futbol )

) 10:45 – TRT Spor / FIFA 2026 Dünya Kupası Grup Maç Özeti ( Futbol )

) 11:00 – A Spor / Spor Ajansı ( Futbol )

) 11:00 – TRT Spor / Spor Manşet ( Futbol )

) 13:30 – TRT Spor / FIFA 2026 Dünya Kupası Grup Maç Özeti ( Futbol )

) 14:00 – A Spor / Gün Ortası ( Futbol )

) 14:00 – TRT Spor / Spor Stüdyosu ( Futbol )

) 15:00 – Tivibu Spor / Kupa Bülteni ( Futbol )

) 15:00 – A Spor / Spor Gündemi ( Futbol )

) 15:00 – TRT Spor / FIFA 2026 Dünya Kupası Grup Maç Özeti ( Futbol )