Bugün maç var mı? 11 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Milli aranın devam ettiği Süper Lig atmosferinde heyecan, bu kez milli takıma çevrilmiş durumda. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sahne alacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, gruptaki hesapları doğrudan etkileyecek zorlu bir karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-Yıldızlı ekip, hem puan tablosundaki yerini güçlendirmek hem de son dönemde yakaladığı form grafiğini koruyarak turnuva yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Peki, bugün maç var mı?

11 Aralık 2025 maç programı, futbol tutkunlarını yoğun tempolu ve yüksek heyecanlı bir güne hazırlıyor. Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik virajlara girilirken, birçok takım için bugün sahaya çıkılacak mücadeleler gruptaki kaderi belirleyici nitelik taşıyor. Günün öne çıkan karşılaşmalarından birinde ise güç dengelerinin son ana kadar değişebileceği, performansları birbirine yakın iki ekip kozlarını paylaşacak. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

13.00 – Smartspor

  • Gamba Osaka – Ratchaburi (Canlı)

13.00 – Smartspor 2

  • Nam Dinh – Eastern AA (Canlı)

15.15 – Smartspor

  • Pathum United – Tampines (Canlı)

15.15 – Smartspor 2

  • Beijing Guoan – Macarthur Bulls (Canlı)

20.45 – Tabii

  • Young Boys – Lille (Canlı)

20.45 – Tabii

  • Midtjylland – Genk (Canlı)

20.45 – Tabii

  • Utrecht – Nottingham Forest (Canlı)

20.45 – Tabii

  • Dinamo Zagreb – Real Betis (Canlı)

20.45 – Tabii

  • Fiorentina – Dynamo Kiev (Canlı)

20.45 – TRT 1

  • Samsunspor – AEK (Canlı)

23.00 – Tabii

  • FCSB – Feyenoord (Canlı)

23.00 – Tabii

  • Celtic – Roma (Canlı)

23.00 – Tabii

  • Celta Vigo – Bologna (Canlı)

23.00 – Tabii

  • Basel – Aston Villa (Canlı)

23.00 – Tabii

  • Hamrun Spartans – Shakhtar Donetsk (Canlı)

23.00 – TRT 1

  • Brann – Fenerbahçe (Canlı)
