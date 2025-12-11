Bugün maç var mı? 11 Aralık Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

11 Aralık 2025 maç programı, futbol tutkunlarını yoğun tempolu ve yüksek heyecanlı bir güne hazırlıyor. Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik virajlara girilirken, birçok takım için bugün sahaya çıkılacak mücadeleler gruptaki kaderi belirleyici nitelik taşıyor. Günün öne çıkan karşılaşmalarından birinde ise güç dengelerinin son ana kadar değişebileceği, performansları birbirine yakın iki ekip kozlarını paylaşacak. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

13.00 – Smartspor

Gamba Osaka – Ratchaburi (Canlı)

13.00 – Smartspor 2

Nam Dinh – Eastern AA (Canlı)

15.15 – Smartspor

Pathum United – Tampines (Canlı)

15.15 – Smartspor 2

Beijing Guoan – Macarthur Bulls (Canlı)

20.45 – Tabii

Young Boys – Lille (Canlı)

20.45 – Tabii

Midtjylland – Genk (Canlı)

20.45 – Tabii

Utrecht – Nottingham Forest (Canlı)

20.45 – Tabii

Dinamo Zagreb – Real Betis (Canlı)

20.45 – Tabii

Fiorentina – Dynamo Kiev (Canlı)

20.45 – TRT 1

Samsunspor – AEK (Canlı)

23.00 – Tabii

FCSB – Feyenoord (Canlı)

23.00 – Tabii

Celtic – Roma (Canlı)

23.00 – Tabii

Celta Vigo – Bologna (Canlı)

23.00 – Tabii

Basel – Aston Villa (Canlı)

23.00 – Tabii

Hamrun Spartans – Shakhtar Donetsk (Canlı)

23.00 – TRT 1