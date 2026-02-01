Bugün maç var mı? 1 Şubat Pazar bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
1 Şubat Pazar günü spor takvimi, peş peşe oynanacak karşılaşmalarla yoğunlaşıyor. Futbol ve basketbolun öne çıktığı günde, sonucu merak edilen mücadeleler sporseverleri ekran başına çekmeye hazırlanıyor. Günün maç programı ve yayın detayları yakından izleniyor. Peki, bugün maç var mı? 1 Şubat Pazar bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
1 Şubat Pazar akşamı spor ekranları, yüksek tempolu karşılaşmalarla izleyicileri bekliyor. Gün boyunca süren spor yoğunluğunun ardından, özellikle futbolun öne çıktığı mücadeleler sporseverlerin odağında yer alıyor. Maç saatleri, yayın bilgileri ve gecenin öne çıkan karşılaşmaları haberimizde.
YAYINLAR
- 13.30 - Sivasspor - Pendikspor
TRT Spor / beIN MAX1 (Canlı)
- 14.15 - Excelsior - Ajax
S Sport Plus (Canlı)
- 14.30 - Torino - Lecce
S Sport Plus (Canlı)
- 15.30 - Hertha Berlin - Darmstadt 98
S Sport Plus (Canlı)
- 16.00 - Boluspor - Sakaryaspor
TRT Spor / beIN Sports 2 (Canlı)
- 16.00 - Real Madrid - Rayo Vallecano
S Sport Plus (Canlı)
- 16.30 - PSV - Feyenoord
S Sport Plus
- 17.00 - Gençlerbirliği - Gaziantep FK
beIN Sports 1 (Canlı)
- 17.00 - Manchester United - Fulham
beIN Sports 3 (Canlı)
- 17.00 - Nottingham Forest - Crystal Palace
beIN MAX2 (Canlı)
- 17.00 - Lyon - Lille
beIN MAX1 (Canlı)
- 17.00 - Aston Villa - Brentford
beIN Sports 4 (Canlı)
- 18.15 - Real Betis - Valencia
S Sport Plus (Canlı)
- 19.00 - Amedspor - Adana Demirspor
TRT Spor / beIN Sports 2 (Canlı)
- 19.30 - Tottenham - Manchester City
beIN Sports 3 / beIN Connect (Canlı)
- 20.00 - Galatasaray - Kayserispor
beIN Sports 1 (Canlı)
22.45 - Parma - Juventus
S Sport Plus ( Canlı)
- 22.45 - Strasbourg - PSG
beIN Sports 4 (Canlı)
- 23.00 - Athletic Bilbao - Real Sociedad
S Sport Plus
- 23.30 - Tondela - Benfica
S Sport Plus