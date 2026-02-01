Haberler

Bugün maç var mı? 1 Şubat Pazar bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
1 Şubat Pazar günü spor takvimi, peş peşe oynanacak karşılaşmalarla yoğunlaşıyor. Futbol ve basketbolun öne çıktığı günde, sonucu merak edilen mücadeleler sporseverleri ekran başına çekmeye hazırlanıyor. Günün maç programı ve yayın detayları yakından izleniyor. Peki, bugün maç var mı? 1 Şubat Pazar bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

1 Şubat Pazar akşamı spor ekranları, yüksek tempolu karşılaşmalarla izleyicileri bekliyor. Gün boyunca süren spor yoğunluğunun ardından, özellikle futbolun öne çıktığı mücadeleler sporseverlerin odağında yer alıyor. Maç saatleri, yayın bilgileri ve gecenin öne çıkan karşılaşmaları haberimizde.

  • 13.30 - Sivasspor - Pendikspor

TRT Spor / beIN MAX1 (Canlı)

  • 14.15 - Excelsior - Ajax

S Sport Plus (Canlı)

  • 14.30 - Torino - Lecce

S Sport Plus (Canlı)

  • 15.30 - Hertha Berlin - Darmstadt 98

S Sport Plus (Canlı)

  • 16.00 - Boluspor - Sakaryaspor

TRT Spor / beIN Sports 2 (Canlı)

  • 16.00 - Real Madrid - Rayo Vallecano

S Sport Plus (Canlı)

  • 16.30 - PSV - Feyenoord

S Sport Plus

  • 17.00 - Gençlerbirliği - Gaziantep FK

beIN Sports 1 (Canlı)

  • 17.00 - Manchester United - Fulham

beIN Sports 3 (Canlı)





  • 17.00 - Nottingham Forest - Crystal Palace

beIN MAX2 (Canlı)

  • 17.00 - Lyon - Lille

beIN MAX1 (Canlı)

  • 17.00 - Aston Villa - Brentford

beIN Sports 4 (Canlı)

  • 18.15 - Real Betis - Valencia

S Sport Plus (Canlı)

  • 19.00 - Amedspor - Adana Demirspor

TRT Spor / beIN Sports 2 (Canlı)

  • 19.30 - Tottenham - Manchester City

beIN Sports 3 / beIN Connect (Canlı)

  • 20.00 - Galatasaray - Kayserispor

beIN Sports 1 (Canlı)

22.45 - Parma - Juventus

S Sport Plus ( Canlı)

  • 22.45 - Strasbourg - PSG

beIN Sports 4 (Canlı)

  • 23.00 - Athletic Bilbao - Real Sociedad

S Sport Plus

  • 23.30 - Tondela - Benfica

S Sport Plus

