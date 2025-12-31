Bugün (31 Aralık Çarşamba) borsa açık mı? Bugün borsada işlem yapılıyor mu? Yılbaşında Borsa İstanbul kapalı mı?

Yeni yıla sayılı günler kala finans piyasalarına olan ilgi artıyor. Yatırımcılar ve borsa takipçileri, yılın son işlem gününde Borsa İstanbul'un açık olup olmadığını merak ediyor. 1 Ocak Yeni Yıl Tatili birçok resmi kurum ve kuruluşta olduğu gibi borsada da tatil anlamına geliyor. Peki, 31 Aralık'ta borsa işlem görüyor mu? İşte detaylar.

BUGÜN (31 ARALIK ÇARŞAMBA) BORSA AÇIK MI?

31 Aralık Çarşamba günü Borsa İstanbul, normal işlem saatlerinde faaliyet göstermeye devam edecek. Yılbaşı heyecanı yatırımcıları etkilese de bu tarihte borsa kapalı olmayacak. Borsa, yatırımcıların hisse senedi, bono ve diğer finansal araçlarda işlem yapmasına olanak sağlayacak.

Yılın son işlem günü olması nedeniyle piyasalarda hacim artışı gözlenebilir. Bu nedenle yatırımcıların işlem stratejilerini buna göre belirlemesi faydalı olacaktır.

BUGÜN BORSADA İŞLEM YAPILIYOR MU?

31 Aralık itibarıyla Borsa İstanbul'da işlemler planlandığı şekilde devam edecek. Yani bugün borsada işlem yapılabiliyor. Resmi tatil veya yarım gün tatil uygulaması bulunmadığı için tüm piyasa aktiftir. Yatırımcılar portföylerini gözden geçirip yıl sonu stratejilerini uygulayabilir.

YILBAŞINDA BORSA İSTANBUL KAPALI MI?

Yeni Yıl, yani 1 Ocak Perşembe günü resmi tatil olarak kabul edildiği için Borsa İstanbul kapalı olacak. Bu tarihte borsada işlem yapılamayacak ve piyasa işlemleri duracak. Yılbaşında borsa tatil olduğundan, yatırımcıların işlem planlarını bir gün önceden tamamlamaları önemli.

Borsa İstanbul'un resmi tatil günlerinde kapalı olması, piyasadaki düzeni korumak ve çalışanlara tatil imkânı sunmak amacıyla her yıl uygulanıyor. Yılbaşının dışında da bazı önemli günlerde borsa kapalı veya yarım gün işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL'UN KAPALI OLDUĞU DİĞER GÜNLER

Borsa İstanbul'un resmi tatil uygulamaları, yatırımcıların yıl boyunca planlama yapmasına yardımcı oluyor. 1 Ocak Yeni Yıl Tatili dışında borsa; Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı gibi resmi tatillerde ya tamamen kapalı ya da yarım gün çalışıyor.