Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var? TOKİ kura sonuçları hangi ilde, ne zaman açıklanacak? (23-27 Şubat TOKİ kura takvimi)

Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen TOKİ projelerinde hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. 29 Aralık'ta başlayan TOKİ kura çekimleri, 27 Şubat'a kadar sürecek. Peki, bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var? TOKİ kura sonuçları hangi ilde, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI: BU HAFTA HANGİ İLLERDE KURA ÇEKİLECEK?

Bugüne kadar 69 ilde 312 bin 290 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Bu iller arasında Adıyaman, Şırnak, Hakkâri, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep ve Bursa yer alıyor.

Bu hafta ise Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde bulunan 6 ilde kura çekimleri yapılacak ve 19 bin 543 konutun hak sahipleri belirlenecek.

2026 yılı Şubat ayı takvimine göre, bu hafta Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde kura çekimi yapılacak iller ve konut sayıları şöyle:

24 Şubat Salı – Uşak: 2 bin 558 konut

25 Şubat Çarşamba – Isparta: 2 bin 889 konut

26 Şubat Perşembe – Burdur: 2 bin 206 konut

27 Şubat Cuma – Edirne: 2 bin 530 konut

27 Şubat Cuma – Denizli: 6 bin 370 konut

27 Şubat Cuma – Osmaniye: 2 bin 990 konut

Bu altı ilde yapılacak kura çekimleriyle birlikte, Türkiye genelinde 75 ilde toplam 331 bin 833 konutun hak sahipleri belirlenecek. Hak sahipleri asil ve yedek listeler üzerinden ilan edilecek ve sonuçlar illerin TOKİ resmi web sayfalarında yayınlanacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI HANGİ İLDE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura sonuçları, her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra açıklanıyor. Her il için ayrı bir "kura sonucu sorgulama ekranı" bulunuyor ve hak sahipleri, il bazlı sorgulama yaparak asil ve yedek listeleri görüntüleyebiliyor.

Önceki kura çekimlerinde hak sahipleri belirlenen iller ve tarihleri özetle şu şekilde:

Sonuçlar, kura çekiminden kısa süre sonra ilgili ilin TOKİ sayfasında ilan edilecek.

Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşların, illerindeki TOKİ resmi web sayfasına girerek "kura sonucu" ekranından bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.