Borsa İstanbul SON DAKİKA! 16 Eylül borsa neden düşüyor? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi neden düşüyor?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde 15 Eylül'de yaşanan sert düşüşün ardından gözler 16 Eylül Çarşamba günündeki seyre çevrildi. Endeks güne yüzde 0,17 kayıpla 13.868,17 puandan başlarken, piyasalarda Fed'in faiz kararı da yakından takip ediliyor. Peki, 16 Eylül borsa neden düşüyor? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi neden düşüyor? Detaylar haberimizde.

BORSA İSTANBUL SON DAKİKA!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Eylül'de yaşanan yüzde 2,41'lik düşüşün ardından 16 Eylül Çarşamba gününe de satıcılı başladı. Endeks, açılışta yüzde 0,17 gerileyerek 13.868,17 puana indi. Piyasalarda gözler bugün açıklanacak Fed faiz kararına çevrilirken, yatırımcıların gündeminde BIST 100'deki hareketlilik öne çıktı.

16 EYLÜL BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

BIST 100 endeksi, 15 Eylül işlemlerini yüzde 2,41 değer kaybıyla 13.892,30 puandan tamamladı. Endeksin önceki kapanışa göre kaybı 343,53 puan olurken, toplam işlem hacmi yaklaşık 177,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Satışlarda özellikle bankacılık hisseleri öne çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,15, holding endeksi ise yüzde 2,29 geriledi. Bilişim endeksi yüzde 4,62 kayıpla günün en fazla gerileyen sektör endeksi oldu.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmelerin petrol fiyatları üzerindeki etkisi, tahvil piyasalarındaki satış baskısı ve Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler piyasa gündeminde yer aldı. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre yatırımcıların odağında 16 Eylül'de açıklanacak Fed faiz kararı bulunuyordu.

16 Eylül Çarşamba günü ise BIST 100 endeksi güne yüzde 0,17 düşüşle 13.868,17 puandan başladı. Böylece endeks, önceki kapanışa göre 24,13 puan geriledi.

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BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİNDE FARKLI SEYİR

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,52 geriledi.

Sektör endeksleri arasında açılışta en fazla yükselen yüzde 0,71 ile finansal kiralama ve faktoring oldu. En fazla düşüş ise yüzde 2,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksinde görüldü.

BORSA İSTANBUL BIST 100 ENDEKSİ NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsa İstanbul'daki düşüşte piyasaların Fed'in faiz kararına odaklanması ve küresel piyasalardaki gelişmeler takip ediliyor. 15 Eylül'deki işlemlerde BIST 100 yüzde 2,41 gerileyerek 13.892,30 puandan kapanmıştı.

Piyasalarda ayrıca tahvil piyasasındaki satış baskısı ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik izlenirken, Fed'in faiz kararı ile Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı gündemin önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Analistlerin teknik değerlendirmelerinde BIST 100 endeksi için 13.700 ve 13.600 puan destek, 14.000 ve 14.100 puan direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Not : Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez.