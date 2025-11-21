Bitcoin, son haftalarda yeniden sert bir satış baskısıyla karşı karşıya. Piyasanın toplam değeri yalnızca altı hafta içinde yaklaşık?%25 eridi! Peki, Bitcoin neden düşüyor, düşmeye devam edecek mi? Ethereum, altcoinler düşecek mi? Bitcoin kaç dolar oldu? Kripto piyasası son dakika gelişmeleri haberimizde!

BİTCOIN?NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin'in düşüşünde en kritik etken, Federal Reserve'in faiz indirimine gitmeme ihtimaline dair artan işaretler. Piyasa, 2025'in ilerleyen dönemlerinde daha fazla gevşeme beklerken, Fed içindeki temkinli sesler bu beklentileri sarsıyor.

Kripto piyasasında, "riskten kaçış" teması tekrar ön planda. Teknoloji hisselerinde görülen satışlar, yatırımcıların risk iştahını daraltıyor. Bu durum kriptoya da doğrudan yansıyor. Bitcoin 100.000?dolar seviyesini koruyamayınca piyasa "aşırı korku"ya geçti.

Kripto ETF'lerinden gelen büyük fon çıkışları, Bitcoin fiyatı üzerinde baskı yaratıyor. Bazı analistler, ETF sağlayıcılarının net çıkışlarla karşılaşması halinde spot Bitcoin satışına gidebileceğini; bunun da piyasanın likiditesini azaltabileceğini belirtiyor.

Ayrıca, zincir üzeri veriler uzun vadeli yatırımcıların (balinaların) kar realizasyonuna gittiğini gösteriyor. Bu dağılım, yeniden alım gelene kadar baskı yaratabilir.

Teknik açıdan da satış eğilimi destekleniyor. Bazı analistler, Bitcoin'de "death cross" gibi formasyonların oluşmaya başladığını, yani 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamanın altına kaymasının yatırımcı algısını olumsuz etkilediğini dile getiriyor.

Ayrıca, kritik destek seviyelerinin kırılması ve artan hacimle birlikte bu düşüş eğilimi daha da besleniyor: piyasa katılımcıları güvenli liman beklentisiyle değil, riskli varlık bakışıyla hareket ediyor.

Büyük yatırımcıların (balinaların) satışları da önemli. Bazı balinaların pozisyonlarını borsalara taşıdığı ve oradan satış yaptığı gözlemleniyor. Bu, likiditenin artmasına ve fiyat üzerinde yukarı yönlü baskıya neden oluyor.

Görsel Kaynak: TradingView

BİTCOIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Bu soru piyasadaki en kritik soru. Cevabı net değil, fakat aşağıdaki senaryolar olası olarak öne çıkıyor:

Olası Daha Fazla Düşüş Senaryosu: Eğer Fed şahin duruşunu sürdürür, likidite daralmaya devam eder ve ETF çıkışları ivme kazanırsa, Bitcoin teknik düzeylerden daha da gerileyebilir. Bazı analistler, destek kırılımı ve teknik formasyonlara bağlı olarak aşağı yönlü risklerin sürdüğünü belirtiyor.

Tersine Dönüş (Tepki / Düzeltme) Senaryosu: Ancak, her şey karanlık değil. Likidite koşulları yeniden yumuşarsa, ya da uzun vadeli yatırımcılar (balinalar) bir alım fırsatı görürse, Bitcoin tepki alımları görebilir. Ayrıca mevcut fiyat seviyeleri bazı yatırımcılar için cazip olabilir ve alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

ETHEREUM DÜŞECEK Mİ?

Ethereum da bu ortamdan olumsuz etkileniyor. Fed'in faiz kararı ve makro belirsizlikler, Ethereum'a olan kurumsal ve perakende risk iştahını azaltıyor. Ethereum ETF'lerine olan ilginin Bitcoin kadar güçlü olmaması da ETH'ye olan talebi zayıflatıyor.

Teknik açıdan da Ethereum, Bitcoin ile beraber gelen genel satış dalgasından payını alıyor; altcoinlerde likidite azalması, Ethereum'a özel düzeltmeleri beraberinde getirebilir.

ALTCOİNLER DÜŞECEK Mİ?

Altcoinler, genelde piyasa lideri Bitcoin'in yönünü takip eder. Dolayısıyla, Bitcoin düşüyorsa altcoinlerde de baskı yaşanma olasılığı yüksek.

Ancak her altcoin aynı değil: Bazıları güçlü temelleri, farklı kullanım durumları veya kurum ilgisi sayesinde daha dirençli olabilir.

Likidite daraldıkça ve yatırımcılar temkinli hale geldikçe, daha spekülatif altcoinlerde satış baskısı artabilir. Bu, genel bir düşüş senaryosunu destekler.

BİTCOIN KAÇ DOLAR OLDU?

Şu an Bitcoin 82.488,64 USD seviyelerinde ve gün içinde -4.035,31 USD (%4,66) düşüş yaşamış durumda. Bu, yatırımcı güveninin sarsıldığını ve makro risklerin kriptoya yeniden sert yansıdığını gösteriyor.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir!